Srovnání tříd v letadle: Economy, Premium Economy nebo Business? Kterou si vybrat a proč
Letenka už dávno není jen o tom, kam a kdy poletíte. Dnes si často můžete zvolit i jak poletíte – jestli dáte přednost základnímu komfortu, nebo si připlatíte za větší pohodlí, lepší jídlo a více prostoru. Základ je ekonomická třída, ale pokud chcete cestovat stylověji, máte na výběr i prémiovou ekonomickou třídu, business nebo dokonce první třídu. Poradili odborníci z blogu Next level of travel.
Kdy se vyplatí upgrade? A co za ty peníze vlastně dostanete? Prozradil Jan Skovajsa, cestovatel a autor blogu Next level of travel.
Ne všechny aerolinky nabízejí všechny varianty, a ne vždy se ta lepší vyplatí. Obvykle se setkáte s ekonomickou a business třídou.
„Čím kratší je let, tím méně cestovních tříd má tendenci mít, ale některé letecké společnosti jsou naprosto spokojené s tím, že i v těch největších letadlech mají pouze ekonomickou a business třídu,“ uvádí Jan Skovajsa, cestovatel a autor blogu https://www.nextleveloftravel.com/travel-hacks/.
Ekonomická třída: klasika, která neurazí, ale ani nenadchne
Ekonomická třída je sázka na jistotu – základní komfort, jednoduché jídlo a nejdostupnější cena. Skvělá volba pro kratší lety, nebo pokud si raději dopřejete víc na místě než během letu. Pokud vám jde hlavně o to dostat se z bodu A do bodu B, bohatě postačí.
Počítejte ale s kompromisy. Prostor na nohy bývá omezený a soukromí prakticky neexistuje – paluba je často plná a sedadla mají k pohodlí daleko. Mírné sklopení sedadla pomůže při delším letu, ale s pohodlím domácího gauče se to srovnat nedá.
Rozhodně však neplatí, že levná rovná se nutně špatná. Některé aerolinky totiž i v rámci ekonomické třídy dokážou nabídnout slušnou dávku komfortu. Pokud si vyberete například Etihad Airways, Emirates nebo Turkish Airlines, může vás let příjemně překvapit.
„Na dálkových mezinárodních letech vám bude také podáváno jedno jídlo (nebo několik jídel, v závislosti na délce letu). Většinou budete mít na výběr ze 2–3 různých možností hlavního jídla,“ zmiňuje Jan Skovajsa.
Prémiová ekonomická třída: zlatá střední cesta
Prémiová ekonomická třída je ideální volbou, pokud si během letu chcete dopřát víc pohodlí, ale zároveň nechcete utrácet zbytečně velké částky, které se vám víc hodí na zážitky v cílové destinaci. Čekají vás prostornější a širší sedadla, více místa na nohy, lepší podávané jídlo, větší obrazovka a často i drobné bonusy navíc – jako uvítací drink nebo cestovní sada s toaletními potřebami.
Za poměrně rozumnou cenu tak můžete získat mnohem příjemnější zážitek z letu. „V závislosti na vaší letecké společnosti se prémiová ekonomická třída může velmi blížit business třídě s hromadou doplňků a pohodlně velkým sedadlem, nebo se bolestně podobat běžné ekonomické třídě, jen s trochou faceliftu a hezčími talíři,“ upozorňuje Jan Skovajsa.
Sedadla bývají opravdu pohodlná – širší, s větším sklonem i opěrkou nohou, a dostatkem prostoru kolem vás. Samozřejmostí jsou USB porty a držáky na nápoje. S tím se pojí také nabídka jídel, která je poměrně obsáhlá a každý si vybere dle svých chutí.
Business třída: komfort, který si zamilujete
Business třída je úplně jiný svět – oproti ekonomické nebo i prémiové ekonomické třídě nabízí zcela jinou úroveň komfortu, služeb i celkového zážitku. Pravda, není pro každého a cenovka bývá vyšší, ale pokud se vám někdy naskytne příležitost letět businessem, bude to zážitek, na který jen tak nezapomenete.
U některých aerolinek dokonce business třída nahrazuje první třídu, a stává se tak tím nejluxusnějším, co můžete na palubě zažít. Čekejte maximální pohodlí, špičkový servis a detaily, které vám cestu promění ve chvíle odpočinku.
Sedadla jsou výrazně větší, pohodlnější a často plně polohovatelná – tedy taková, která jednoduše proměníte v postel. U některých leteckých společností dokonce dostanete celý vlastní „minipokoj". „Představte si široká, pohodlná sedadla vyrobená z kvalitních látek nebo kůže, opěrky nohou a přepážky pro soukromí. Některá z nich jsou jen malá a jiná jsou v podstatě stěny, někdy dokonce s dveřmi,“ uvádí Jan Skovajsa, autor blogu.
Jídlo je na úrovni kvalitní restaurace – výběr několika chodů, podávaných stylově a s úsměvem. Samozřejmostí jsou také toaletní potřeby, deka, polštář, často i pyžamo a kosmetický balíček. K tomu navíc rychlé odbavení, přednostní nástup do letadla, přístup do letištního salonku a většinou i Wi-Fi na palubě.
První třída: pětihvězdičková hotel v oblacích
První třída je to nejlepší a zároveň nejdražší co mohou letecké společnosti nabídnout. Luxusní kabiny, naprosté soukromí, gurmánské menu, vlastní postel s matrací, osobní personál… zní to jako sen, a pro mnohé to také snem zůstane.
„První třída v letadle je jako pětihvězdičkový hotel v oblacích – zbytečná,“ říká Skovajsa. První třída však dnes mizí z nabídky mnoha aerolinek, protože poptávka není vysoká a business třída už často nabízí dostatečný komfort. Pokud se ale někdy dostanete k možnosti letět první třídou, čeká vás zážitek, na který budete dlouho vzpomínat.
Rozdíly mezi cestovními třídami v letadle jsou často výrazné – a stejně tak rozdíly v ceně. Pokud nechcete let strávit ve stísněném prostoru, ale zároveň vás neláká platit desítky tisíc navíc za business nebo první třídu, pak je prémiová ekonomická ideální kompromis. Nabízí znatelně vyšší komfort než běžná ekonomická, a přitom vás finančně nezruinuje.