Většina společností nezvládá kompenzovat růst mzdových nákladů. Kde se bude přesto přidávat? | E15.cz

České firmy stojí před nelehkým úkolem – skloubit snižující se příjmy i marže s rostoucími mzdovými nároky svých zaměstnanců. A zatímco některé IT firmy, farmaceutické firmy nebo společnosti z oblasti automobilového vývoje chtějí přidávat plošně ještě letos a znova i v příštím roce, v jiných – především ve službách nebo logistice – už to se zvyšováním mezd vidí pesimisticky. 84 procent firem bude navíc zvyšovat mzdy, aniž by dokázalo pokrýt tyto náklady z vyšších tržeb. Vyplývá ro z průzkumu mezi 191 českými společnostmi, který provedla poradenská společnost RSM.