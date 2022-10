Zaměstnavatel může ztlumit topení. Minimální teplota na pracovišti se změnila | E15.cz

Reakce na energetickou krizi

Nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení 361/2007 Sb. stanovující bližší podmínky ochrany zdraví při práci, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů 11. října letošního roku. Hned následujícího dne nabylo také účinnosti. Od středy tedy platí nově stanovené minimální teploty na pracovišti. Opatření umožní zaměstnavatelům ušetřit na nákladech za vytápění.

Předkladatelem návrhu je Ministerstvo zdravotnictví, podle něhož je důvodem ke změně regulace současná energetická krize. Při formulaci návrhu ministerstvo zohlednilo dostupné hygienické poznatky, změna teploty by tak neměla mít výrazný negativní vliv na zdraví zaměstnanců.

Nové minimální teploty

Změny se dotýkají pracovišť zaměstnanců spadajících do dvou kategorií práce, ale i tzv. sanitárních místností (šaten, umýváren, sprch a toalet). Šatny je zaměstnavatel povinen vytopit na 18 °C, umývárny a sprchy na 19 °C, na záchodech musí být alespoň 15 °C.

„Teploty jsou stanoveny nařízením vlády pro jednotlivé třídy práce. Ty jsou vytvořeny zejména podle pohybové aktivity na pracovišti. Pro každou z tříd je stanovena minimální, maximální a optimální teplota. U fyzicky náročných prací předepsaná teplota klesá,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

Pro pracovníky třídy I a IIa je možné snížit teplotu, podmínky stanovené pro ostatní třídy práce zůstávají beze změny. Pro zaměstnance, kteří vykonávají práci vsedě (kancelářské administrativní práce, laboratorní práce, veškeré práce u počítače či sestavování a třídění drobných předmětů), stanoví nařízení minimální teplotu nově na 18 °C. Při lehké manuální práci jako je řízení vozidel, práce u montážní linky, činnosti mechaniků, anebo práce pokladní, je minimální teplota stanovena na 16 °C.

Co když vám v práci netopí vůbec?

Nižší teploty platí od středy, a to automaticky na základě nařízení vlády. Zaměstnavatel tak může jednoduše ztlumit topení. Přesto by bylo vhodné na to zaměstnance předem upozornit, aby se mohli na chladnější prostředí připravit.

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit na pracovišti bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a pracovní prostředí. Limity nařízení tedy nesmí překročit ve snaze ušetřit na energiích ještě o něco více.

„Zaměstnavatel by měl primárně sám kontrolovat splnění podmínek, včetně teplotních, na pracovišti,“ připomíná Ondřej Preuss. Jestliže se zaměstnanci domnívají, že podmínky zákona či nařízení nejsou splněny, mají se obrátit v prvé řadě na zaměstnavatele. „Pokud zaměstnavatel situaci nechce řešit, lze se obrátit na hygienickou stanici, která může udělit pokutu až do výše dvou milionů korun,“ dodává advokát.