LOH Tokio 2021 | OLYMPIJSKÉ PENÍZE: Bronzová medaile vyjde na 90 korun, zlatá na 17 tisíc | E15.cz

Medaile z olympijských her jsou snem každého sportovce. Ty letošní jsou ale speciální, ačkoliv jsou stále vyrobeny ze tří kovů, tedy ze zlata, stříbra a bronzu. Jejich produkce je ekologická, jelikož na materiály se složili Japonci z celé země.

Pro design olympijských medailí existují přísná pravidla, jejich tloušťka, velikost i vyobrazení řecké bohyně sportu Niké jsou nutností. Kromě toho se ale pro každý ročník her navrhují nové podoby medailí, pro ty letošní přišlo přes 400 návrhů. Zvítězil nápad designéra Juniči Kawanišiho.

Medaile z tokijské olympiády jsou unikátní tím, že cenné kovy, které na ně byly použity, pochází výhradně ze staré elektroniky. Japonští organizátoři v roce 2017 vyhlásili akci Tokyo 2020 Medal Project, ve kterém vyzvali obyvatele Japonska, aby darovali na výrobu medailí své staré telefony a další elektroniku. A to se povedlo. Nakonec bylo vybráno 79 tisíc tun starých elektronických zařízení.

Celkově bude na letošní olympiádě rozdáno přes tisíc cenných kovů, soutěží se o ně ve 33 sportech. Navzdory názvu je medaile za první místo složená z 93 procent ze stříbra a zbytek doplňuje zlato. Pouze stříbrná medaile je vyrobena čistě z kovu, podle kterého se jmenuje. Naopak bronzová je vyrobena z červené mosazi a zinku.

Kdybychom oceňovali medaile jen skrze hodnotu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, byla by jejich cena následující: zlatá by vyšla na 17 tisíc korun, stříbrná na skoro deset tisíc korun a bronzová na pouhých 88 korun. Olympijské medaile mají ale samozřejmě svou symbolickou hodnotu. Například americký hokejista Mark Wells vydražil svojí zlatou medaili z OH v roce 1980 za částku přesahující v přepočtu 6,5 milionu korun.

Organizátoři si přejí, aby právě ekologické medaile byly jedním z dědictvím letošní olympiády. Je však otázkou, zda si lidé budou pamatovat spíše prázdné tribuny kvůli stále trvající pandemii, nebo k přírodě šetrné olympijské medaile.