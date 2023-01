Kde získat volební lístky pro 2. kolo české prezidentské volby? | E15.cz

Volební lístky pro druhé kolo prezidentských voleb do schránky nedostanete. Dají vám je až ve volební místnosti. Důvodem je možnost odstoupení kandidátů téměř do poslední chvíle. Pokud by se tak stalo, nebyl by čas doručit volební lístky občanům do schránek. Automaticky by totiž do druhého kola postoupil kandidát, který se v prvním kole umístil na třetím místě, momentálně by to byla Danuše Nerudová.