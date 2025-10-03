Kdy začínají volby 2025 a v kolik hodin se otevírají volební místnosti?
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 začínají, volební místnosti se otevírají již dnes. Termín voleb připadá na pátek a sobotu 3. a 4. října 2025. Jaká je otevírací doba volebních místností v ČR? Od kdy jsou otevřené a kdy jsou zavřené?
Volby do Poslanecké sněmovny se konají každé čtyři roky. Termín voleb letos připadá na 3. a 4. října 2025.
Čas a termín voleb do Poslanecké sněmovny 2025
Přesný volební termín vyhlásil prezident Petr Pavel v květnu letošního roku. Rozhodnutí o vyhlášení voleb je zveřejňované ve Sbírce zákonů. Ode dne vyhlášení voleb jsou odvozené další zákonné lhůty a termíny spojené s organizací voleb – například termíny pro odevzdání kandidátních listin a jejich přezkoumání, losování volebních čísel Státní volební komisí nebo zveřejňování adres volebních místností.
Volby do Poslanecké sněmovny se zpravidla konají každé čtyři roky. Výjimka nastává v případě, kdy dojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. V České republice byly předčasné volby vyhlášeny dvakrát, konkrétně to bylo v letech 1998 a 2013.
Harmonogram voleb 2025 (nejdůležitější dny a data)
- 15.8. (pátek) - finalizace kandidátek a kandidujících stran podle krajských úřadů
- 19.8. (úterý) - oznámena volební čísla na volebních lístcích 2025
- 24.8. (neděle) Konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
- 29.8. (pátek) - konec lhůty pro podání písemné žádosti o vydání písemností ke korespondenční volbě
- 26.9. (pátek) - Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou
- 30.9. (úterý) - Zajištění hlasovacích lístků voličům
- 1.10. (středa) - Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu
- 1.10. (středa) - Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování
- 3. - 4. 10. (pátek, sobota) - Volby do Poslanecké sněmovny
