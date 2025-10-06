Úleva z vyhnutí se bizáru i hrozba promarněných let. Podnikatelé hodnotí volby
Byť české sněmovní volby 2025 vyhrál jeden z nejbohatších tuzemských podnikatelů, část domácího byznysu nejásá.
I ze slov některých kritiků hnutí ANO a osoby Andreje Babiše byla nicméně po oznámení výsledků voleb patrná úleva nad rozložením mandátů. „Neostrakizujme Babiše. Ať si myslíme, co chceme, vyhrál férové volby,“ konstatoval na síti LinkedIn spoluzakladatel technologické společnosti Y Soft Václav Muchna.
„Pojďme působit na SPOLU, STAN a Piráty, ať tolerují minoritní vládu Andreje Babiše – bez přímé účasti na vládě. Nechme ANO vládnout, ale vytyčme mu jasné mantinely, protože evidentně nemá dost silný mandát na demontáž demokracie. Už jednou jsme ukázali, že to jako občanská společnost umíme. Když to bude potřeba, sejdeme se na Letné. Znovu a znovu,“ dodává Muchna, který před letošními volbami finančně podpořil Starosty a Piráty celkovou částkou 2,35 milionu korun.
Motoristé a SPD překvapili Bartu
V relativně optimistickém tónu komentoval volby také spoluzakladatel herního studia Bohemia Interactive a spoluvydavatel Echa, Hrotu nebo Parlamentních listů Marek Španěl, který je jinak k Muchnou podpořeným stranám dlouhodobě kritický. „Střídání kapitánů u kormidla je velmi užitečným mechanismem, kterým demokracie hlídá moc. Ta, jak známo, má své neměnné zákony. A z tohoto hlediska je tento volební výsledek dobrý. Pokud se nové vládě podaří trochu vyčistit zatuchlý rybníček českého státu, který by to potřeboval, tak by to bylo úplně skvělé,“ doufá Španěl na síti X.
Další byznysmeny zaujaly i některé dílčí výsledky. „Motoristé silnější, než bych čekal. A že SPD bude mít pod devět procent, to bych taky nečekal,“ podivil se spoluzakladatel skupiny Pale Fire Capital, politický mecenáš a jeden z největších plátců daní v Česku Jan Barta. „Andrej Babiš se rozhodně nenechá vydírat. Dokážu si představit, že Tomiu Okamurovi nabídne předsedu Sněmovny,“ uvedl ve volebním štábu podcastu Insider bývalý ředitel vnějších vztahů skupiny PPF Vladimír Mlynář.
Navzdory úlevě z neúspěchu Stačilo! a poměrně slabého výsledku Strany přímé demokracie je ale možné v českém byznysu zaznamenat i známky obav z působení možné budoucí vlády ANO. „Něco si tady odložím – čekají nás čtyři plané roky. V roce 2029 se k tomu vrátím,“ varuje vedoucí vývoje investičních produktů v Air Bank Petr Žabža. Stagnace nicméně podle některých investorů hrozí i některým stranám současné vládní koalice.
Stagnující Česko i ODS?
„ODS míří do opozice, kde ustrne do té doby, dokud ji povede Petr Fiala,“ odhaduje známý akciový odborník Jaroslav Šura. Vojta Roček: „Tak už se shodneme, až Antibabiš není program?" položil řečnickou otázku partner investičního fondu Presto Ventures Vojta Roček.
„Ukázalo se, že se Petr Fiala opíral o dva spolustraníky, politiky ODS, kteří přestali existovat. Nejhorší ministr vůbec Stanjura skončil ve Sněmovně, Blažek se odepsal dopředu. Šíleností je opětovný poslanec Benda v Praze. Snad jemu i celé ODS odřené uši stejně jako třetinový propad mandátů připomenou pokoru,“ hodnotí hoteliér a menšinový akcionář ČEZ Michal Šnobr.
„Jednou větou bych řekl, že Češi hrozně moc chtěli změnu, ale věrni své povaze se přitom vyhnuli extrémům. To první chápu, za to druhé jsem vděčný. Že vládní koalice potřebovala facku, to víme i my, její voliči,“ rozepsal se na Facebooku marketingový specialista a v současnosti provozovatel cukrárny v katarském Dauhá Martin Jaroš, který prý doufal v lepší celkový vládní výkon Petra Fialy.
„Vláda nechtěla dělat větší reformy, aby neprohrála volby – projela je stejně, a reformy nikde. Budíček byl potřeba a doufám, že díky tomu si příště koalice řekne: ‚Hele, teď to musíme zvládnout líp než kdysi Fiala,‘“ dodává Jaroš. „Babiš je starý ještěr, ale zároveň brutální pragmatik, který nás nepovede z Evropy pryč. Zkrátka a dobře se domnívám, že zůstaneme prozápadní zemí a že nám nehrozí totální bizár na úrovni Slovenska.“