Volby 2025 ONLINE: Babiš chce menšinovou vládu. Bude jednat s SPD a Motoristy
V sobotu 4. října v Česku skončily volby do Poslanecké sněmovny 2025. Sledujte aktuální zprávy a novinky v naší online reportáži, kde přinášíme nejnovější zprávy o průběhu hlasování v ČR a sčítání hlasů. Volební místnosti jsou od sobotních 14 hodin zavřené. Online speciál monitoruje nejnovější události a průběžné i konečné výsledky voleb. Volby 2025 přilákaly mnoho voličů, aktuálně se potvrzuje vysoká volební účast.
Parlamentní volby se v Česku konají každé čtyři roky, voliči během hlasování využily volební lístky, na kterých byly uvedeny strany a kandidáti. Zájemce o volby ze zahraničí musel zanést své jméno na zvláštní seznam voličů a hlasovat na úřadě nebo prostřednictvím korespondenční volby. Hlasování mimo trvalé bydliště umožňuje v ČR voličský průkaz. Volby 2025 skončily v sobotu 4. října ve 14 hodin.
Kromě online reportáže je vám na stránkách e15.cz k dispozici infografika s aktuálními výsledky voleb, aktualizovaná volební mapa okrsků, grafika popisující volební účast a detailní přehled o tom, jak Češi volili v zahraničí.
Aktuální události sledujte s námi online:
Zprávy ze dne 4. října 2025
Zájem o volby byl v Polsku vyšší než v roce 2021, ve Varšavě hlasovalo 319 Čechů
Na českém velvyslanectví ve Varšavě odevzdalo svůj hlas ve volbách do české Poslanecké sněmovny 319 voličů. Z toho 54 využilo možnosti korespondenční volby. ČTK to sdělil zástupce českého velvyslanectví, podle kterého byla letošní účast skoro o polovinu vyšší než v parlamentních volbách v roce 2021.
Na velvyslanectví ve Varšavě podle vedoucího konzulárního oddělení Petra Jesenského odevzdalo svůj hlas 319 českých občanů, z toho 77 bylo zapsáno na voličském seznamu a 188 hlasovalo s voličským průkazem.
Skončilo zasedání předsednictva ANO, povolební jednání se rozbíhají, začnou s SPD a Motoristy v nejbližší době, řekl místopředseda hnutí Brabec.
STAN bude v budoucí Sněmovně v opozici, řekl Rakušan
Starostové a nezávislí budou v budoucí Sněmovně v opozici, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Předvolební ambice se podle něj nepodařilo naplnit. Opoziční roli chce hrát hnutí co nejdůstojněji, k témuž Rakušan vyzval koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty. Chce rovněž ukázat, že hlasy pro hnutí měly smysl. Nechystá se kvůli výsledku voleb rezignovat na funkci předsedy STAN.
„Jsme připraveni jako třetí nejsilnější subjekt v zemi na důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat předávání moci po volbách,“ řekl Rakušan. STAN podle něj bude tvrdou a kontrolující opozicí, která bude ctít hodnoty.
Vítězné ANO bude mít podle propočtu ČTK v nové Sněmovně 80 mandátů, ODS 27, Starostové 22, Piráti 18, KDU-ČSL 16, SPD 15, Motoristé 13 a TOP 09 devět.
Předseda ČMKOS Středula doufá v to, že nová vláda bude na rozdíl od té současné naslouchat sociálním partnerům a hledat řešení, nikoliv je diktovat.
Fico blahopřál Babišovi, popřál mu štěstí při formování vládní koalice
Slovenský premiér Robert Fico blahopřál Andreji Babišovi k volebnímu vítězství jeho hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Babišovi současně popřál štěstí při formování nové vládní koalice. Dnes o tom informoval úřad slovenské vlády.
„Právě jsem telefonicky blahopřál vítězi českých parlamentních voleb, panu Andreji Babišovi, a popřál jsem mu šťastnou ruku a mnoho moudrosti při přetavování jeho volebního vítězství v novou vládní koalici,“ uvedl Fico.
Ve štábu ANO začíná jednání předsednictva hnutí, potvrdil mluvčí ANO. Kdy se uskuteční schůzky s lídry SPD a Motoristů, politici ANO neupřesnili.
Hejtman Kuba si myslí, že koalice Spolu není stavěná pro opozici
Koalice Spolu není podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) stavěná pro opozici, v níž po sněmovních volbách skončí. Kuba dnes řekl ČTK, že strany ve Spolu se teď musí rozhodnout, zda v koalici Spolu pokračovat.
„Můj názor je takový, že koalice Spolu je projekt konstruovaný na vítězství ve volbách, což se podařilo před čtyřmi roky. V opozici nemá toto spojení moc velký smysl, každá strana si spíš bude hájit své zájmy. Výsledek ve volbách je výzvou pro vedení všech stran, aby se zamyslely nad tím, zda v tomto modelu pokračovat,“ uvedl jihočeský hejtman.
Staněk je připraven převzít po Turkovi mandát europoslance
Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (Přísaha) je připraven převzít mandát evropského poslance po Filipu Turkovi (Motoristé). Ten uspěl v dnešních sněmovních volbách jako středočeský lídr Motoristů. „Pokud mi bude oznámeno, že jsem náhradník, mandát přijmu,“ řekl Staněk. Pokud by se tak stalo, Motoristé nebudou mít v Bruselu svého zástupce. Do evropských voleb loni kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu.
Nová vláda by podle Asociace exportérů měla řešit ceny energií a dopady Green Dealu. Exportéři od ní čekají podporu průmyslu a lepší komunikaci.
Letošní volební účast 68,9 procent je třetí nejvyšší od vzniku ČR. Voliči odevzdali o asi 216 tisíc hlasů víc než minule, vyplývá z předběžných údajů ČSÚ.
Český expremiér Babiš je jednoznačným vítězem sněmovních voleb, v Česku se změní vláda, píší slovenská média po volebním vítězství Babišova hnutí ANO.
„Pokud mám něco vyzdvuihnout na těchto volbách, tak je to to, že volili mladí lidé, kteří zjevně hodně kroužkovali. A také, že jsme komunisty dostali ze Sněmovny,“ uvedl Vít Rakušan, předseda STAN.
Podnikatelské svazy od nové vlády ANO čekají méně byrokracie a předvídatelnost
Podnikatelské svazy od nové vlády vzešlé z parlamentních voleb pod vedením ANO očekávají méně byrokracie, předvídatelné podnikatelské prostředí, podporu exportu nebo pokračování investic do infrastruktury, shodli se jejich zástupci ve vyjádření pro ČTK. Ocenili, že voliči většinově odmítli komunistickou ideologii. Očekávání podnikatelského sektoru zůstávají podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje stále stejná.
„Potřebujeme stabilní a předvídatelné prostředí, jasnou vizi a vládu, která bude přijímat rozhodnutí podporující průmysl a podnikání. Volby skončily, ale teď je čas přejít od slov k činům. Úkolem nás všech, byznysu i politiků, je nyní zajistit, aby klíčové priority pro ekonomiku byly jasně ukotveny v programovém prohlášení nové vlády,“ řekl Rafaj.
Hnutí STAN je zklamáno z toho, že demokratické strany nezískaly ve sněmovních volbách 101 mandátů, řekl předseda Rakušan v televizi CNN Prima News.
SPD nepodpoří v nové Sněmovně vydání Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, řekl jeho předseda Okamura. Trvá podle něj příliš dlouho.
Havlíček (ANO): Vyjednávání o vládě a její podpoře by mohla začít už dnes večer
Vyjednávání o nové vládě a její podpoře by mohla začít už dnes večer. ČTK to řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Další podrobnosti neuvedl. Podle Havlíčka se politici hnutí teď ještě poradí o postupu. Lídr Motoristů Petr Macinka uvedl, že předpokládá, že se vyjednavači jeho strany sejdou se zástupci ANO ještě dnes.
„Nemám ten přesný detail, ale předpokládáme, že je docela možné, že dneska večer už se bude jednat,“ uvedl Havlíček. V kolik by se případně setkání mělo uskutečnit, zatím nepřiblížil. „Teď to teprve budeme řešit. Dejte nám chviličku ještě. Komunikujeme,“ řekl místopředseda hnutí a člen vyjednávacího týmu.
Pavel bude v neděli jednat se šéfy pěti subjektů, které se dostaly do Sněmovny
Prezident Petr Pavel v neděli v 09:00 zahájí na Pražském hradě povolební konzultace se šéfy politických stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny. V neděli bude schůzek pět, další v pondělí, oznámil dnes na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Do dolní parlamentní komory se po pátečních a sobotních volbách dostalo šest subjektů. Koalice Spolu ale sdružuje tři strany - ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Zatím není jasné, zda bude prezident jednat odděleně s lídry všech tří stran, nebo s jedním za celou koalici.
Koalice Spolu má podle premiéra Fialy nadále smysl
Koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má podle premiéra Petra Fialy (ODS) dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran, uvedl na tiskové konferenci ve volebním štábu Spolu. Koalice skončí v letošních sněmovních volbách na druhém místě za ANO, výsledky neumožní opakování kabinetu se Starosty a nezávislými (STAN) a Piráty.
„Věřil jsem a věřím tomuto projektu. Myslím, že má smysl, i když musíme přemýšlet nad jeho podobou,“ uvedl Fiala. Zdůraznil však, že jde o jeho osobní odpověď. „Jestli má smysl pro všechny zúčastněné, to ukáže vývoj a debaty v našich stranách a mezi našimi stranami v příštích měsících,“ doplnil Fiala.
Předseda SPD Okamura se ještě dnes sejde s předsedou ANO Babišem k povolebním jednáním, schůzka už je naplánovaná. Řekl to na tiskové konferenci.
Premiér Fiala zváží svou budoucnost v ODS v následujících dnech
Končící premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala se o své budoucnosti v ODS po volebním neúspěchu poradí uvnitř strany. Ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který ve volbách neobhájil poslanecký mandát, dnes o své stranické funkci rozhodovat nebude. Uvedli to dnes na tiskové konferenci.
Fiala řekl, že další kroky zváží v následujících dnech. „Ať se nikdo netěší, že bych byl rezignovaný nebo unavený. Jsem zvyklý mít i menšinové názory,“ řekl. Dál bude bojovat, aby země byla svobodná a západně orientovaná.
Koalice Spolu podle Fialy má dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran v příštích dnech, uvedl na tiskové konferenci.
Výsledek musíme akceptovat, řekl Fiala
Premiér Petr Fiala vystoupil s projevem a nejdříve poděkoval všem voličům. Zároveň poděkoval Andreji Babiši k vítězství. „Mým cílem bylo poskládat demokratickou vládu. Nyní je ale jasné, že to nebude možné. Koalice SPOLU nesla hlavní zátež krize, kterou Česko v posledních čtyřech letech prožívala. Splnili jsme náš hlavní slib. Dali jsme Českou republiku dohromady. Volby rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly. Nezbývá nám nic jiného než to akceptovat,“ řekl Fiala.
Markéta Pekarová Adamová poděkovala Petrovi Fialovi. „Děkuji za to nasazení nejen v kampani v posledních měsících, ale také v posledních čtyřech letech. Prožíváme volby v době, kdy nedaleko od nás žuří válka, což jsme si před těmi čtyřmi lety nedokázali ani představit,“ řekla.
Slovenský prezident očekává, že nová česká vláda přispěje k rozvoji vztahů se SR
Slovenský prezident Peter Pellegrini očekává, že nová česká vláda, která vzejde ze skončených sněmovních voleb, přispěje k rozvoji vztahů se Slovenskem i v rámci takzvané visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko). Pellegrini to uvedl v prohlášení, které dnes poskytla jeho kancelář.
„Věřím, že Česká republika bude mít po volbách vládu, která přispěje k rozvoji slovensko-českých vztahů a pomůže oživit spolupráci v rámci zemí V4,“ uvedl Pellegrini. Vítěznému hnutí ANO i jeho předsedovi Andreji Babišovi hlava slovenského státu blahopřála.
Fiala popřál ANO k volebnímu vítězství. Vláda na současném půdorysu nebude možná
Končící premiér a lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 KDU-ČSL) Petr Fiala poblahopřál hnutí ANO Andreje Babiše k volebnímu vítězství. Složit vládu na současném půdorysu podle něj nebude možné. Na tiskové konferenci ve volebním štábu řekl, že respektuje výsledek hlasování. Poděkoval všem voličům a zvlášť těm, kteří podpořili Spolu.
„Rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly, ale koncentrovaly se u ANO, výsledek je jasný a je třeba ho demokraticky akceptovat,“ uvedl.
Petr Fiala na cestě do štábu SPOLU.
„S pětikoalicí vládnout určitě nebudeme. Nevím, kdo je volil. Budeme určitě vyjednávat s SPD a Motoristy,“ zopakoval Babiš.
„Doufejme, že Trump už konečně tu válku ukončí. Nebudeme bránit firmám, aby exportovali zbraně na Ukrajinu, ale nesmí to být na úkor našich lidí,“ vyjádřil se Babiš k válce na Ukrajině.
Budeme jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš
„Máme obrovskou radost,“ řekl Andrej Babiš a poděkoval všem, že přišli k volbám. „Máme radost, že hnutí ANO získalo rekordní výsledek. Chceme, aby Česká republika byla nejlepší místo k žití v EU,“ dodal.
„Těším se na schůzku s panem prezidentem. Budeme jednat s hnutím SPD a Motoristy,“ řekl Babiš.
Slovenští vládní politici ocenili vítězství ANO, očekávají upevnění vztahů
Vládní politici na Slovensku vyjádřili radost z vítězství hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra Fialy přerušit s Bratislavou mezivládní konzultace.
„Gratuluji Andreji Babišovi k silnému volebnímu vítězství. Češi dali najevo, že chtějí politiky, kteří hájí zájmy svého národa, nikoliv cizí geopolitické zájmy,“ napsal na sociální síti Matúš Šutaj Eštok, který je slovenským ministrem vnitra a šéfem jedné ze tří vládních stran, Hlasu-sociální demokracie.
Petr Macinka sdělil, že se Motoristé momentálně baví o setkání s hnutím ANO, které by mělo proběhnout ještě dnes. Zítra se potkají s prezidentem Petrem Pavlem. Od lídra hnutí SPD Tomia Okamury obdržel Macinka blahopřání.
„Vážíme si obrovské podpory od voličů i všech, kteří se podíleli na kampani,“ řekl Filip Turek na tiskové konferenci Motoristů. Následně vyzval končící vládu, aby se omluvila velké části českých občanů za proruské nálepkování.
Předseda strany Petr Macinka uvedl, že voliči vyslali jasný signál pro změnu. „Teď je před námi nová éra, bude to hodně práce,“ uvedl. Zároveň představil povolební vyjednávací tým Motoristů. Kromě něj ho bude tvořit ještě Turek a pražský lídr strany Boris Šťastný. Detaily strategie ale odmítl prozradit.
Výsledek jasně ukazuje, že jsme udělali chyby, říká ministr dopravy a místopředseda ODS. Z velké části považuje za chybu špatnou komunikace. Je ale obtížné odpovídat na negativní nařčení tipu: tahle vláda nedělá nic, dodává.
Filip Turek řekl, že úkolem bude táhnout příští vládu co nejvíce doprava a postavit jí tak, aby měla co největší rozpočtovou odpovědnost a bojovala proti Green Dealu či migračnímu paktu. Nevyloučil případnou koalici s hnutím SPD. „Pro nás je ale třeba případně vystupování z NATO nepřejatelné,“ dodal. Ke spolupráci s hnutí ANO uvedl, že vše je o kompromisech.
„Obecně lze říct, že výsledek voleb není úplně šťastnou zprávou pro naši zemi. Budeme určitě konstruktivní opozicí, pokud to takto tedy dopadne. Jsme schopní ten extrémismus hlídat,“ řekl Zdeněk Hřib a komentoval jejich volební výsledek, který míří k 9 procentům.
V Praze podle propočtu ČTK volby do Sněmovny vyhrálo Spolu, má 33,67 procenta hlasů. Zatím následuje ANO, Piráti, STAN a SPD.
Piráti budou mít silný poslanecký klub, který začne okamžitě pracovat, řekl předseda strany Zdeněk Hřib. Ocenil, že Piráti splní svůj cíl a porazí SPD. Poslankyně za Zelené budou v případě zvolení připravené naplňovat společný program s Piráty, řekla Svárovská. Budou v pirátském klubu, řekl Hřib.
Volby ukázaly, že lidé upřednostnili nynější stav peněženek před situací v budoucnu. Pro vládu bude těžké prosadit změny, řekla ekonomka Horská.
Bývalý poslanec Birke předpokládá, že vedení SOCDEM po volebním neúspěchu skončí
Bývalý poslanec Jan Birke (SOCDEM) předpokládá, že vedení Sociální demokracie (SOCDEM) rezignuje na své funkce. Volební výsledek, kdy se SOCDEM ani na kandidátkách hnutí Stačilo! nedostane do Sněmovny, je podle náchodského starosty a vlivného člena SOCDEM fatálním selháním vedení, které zatáhlo část strany na komunistickou kandidátku.
Do štábu ANO dorazil Babiš, při příchodu poslouchal italský hit z reproduktoru
Do volebního štábu ANO na pražském Chodově dorazil v 17:30 předseda hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš. Novinářům pouze řekl, že je šťastný, na otázky dále neodpovídal. Při příchodu poslouchal starý italský hit skupiny Ricchi e Poveri z reproduktoru. Ve štábu ho členové ANO přivítali dlouhým potleskem.
Nyní opoziční hnutí podle aktuálních výsledků získalo 35,5 procenta hlasů, sečteno je 95 procent. Poslaneckých mandátů by nyní mělo 84.
Ponižující spojení s nahnědlým Stačilo! nemohlo vést k úspěchu. Propad Stačilo! může být šancí pro moderní sociální demokracii, uvedl Dienstbier.
Předseda ANO Andrej Babiš dorazil do volebního štábu. V ruce drží reproduktor.
Okamura: Ideálně chceme být ve vládě, záležet bude na konstelaci
SPD má podle svého předsedy Tomia Okamury stále ambici být ve vládě, záležet bude i na tom, jestli ANO a SPD dají dohromady většinu alespoň 101 hlasů v nové Sněmovně. Okamura to řekl novinářům ve volebním štábu SPD v pražském hotelu Don Giovanni. Případná koalice opřená pouze o 101 hlasů nicméně podle něj nemusí být dostatečně stabilní.
„Ideální by bylo být součástí vlády, uvidíme jaká bude ta konstelace,“ řekl. Dodal, že v době vyjádření měly SPD s ANO podle průběžných výsledků dostatek hlasů, ale to se může změnit po sečtení velkých měst, zejména Prahy. Místopředseda hnutí Radim Fiala předtím uvedl, že hnutí je připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO.
ANO výrazně zvítězilo v nejzaostalejších regionech Česka - Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Volební výsledek vylepšilo o deset procent.
Voliči proevropské levice neměli letos, pro koho hlasovat. Šance pro slušnou levici v ČR je, ale dá to hodně práce, řekl ČTK bývalý šéf SOCDEM Šmarda.
Havlíček si umí představit spolupráci s Motoristy, nepředjímal podporu od SPD
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček si umí představit povolební spolupráci s Motoristy sobě, vyloučil naopak koalici se stranami současné vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN) a s Piráty. Možné jednání o podpoře od SPD nechtěl při příchodu do volebního štábu ANO předjímat. Podle propočtu ČTK hnutí ANO ve volbách zvítězilo.
„Nikdy jsme se netajili tím, že Motoristé jsou nám blízcí,“ řekl Havlíček. Vidí řadu programových styčných bodů. Připomněl, že zástupci ANO i Motoristů jsou ve stejné frakci v Evropské parlamentu.
Alena Schillerová dorazila do volebního stábu ANO. „Nebudu zastírat, že jsem šťastná. Výsledky vypadají dobře. Doufám, že se to potvrdí. Mándát budeme mít neobyčejme silný. Pro nás je zásadní prosazovat náš program. Pokud budeme vládnout, chceme si ty čtyři roky odpracovat,“ uvedla.
Hřib věří, že Piráti porazí SPD, podle něj by tím splnili cíl z kampaně
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib věří v to, že jeho strana potvrdí trend z průběžných výsledků voleb a porazí SPD. Piráti by tak podle něj splnili svůj cíl z horké fáze kampaně. Při příchodu do štábu, kde panovala velmi radostná atmosféra, zároveň ocenil rekordní voličskou účast. Sčítání hlasů podle něj bude napínavé až do konce. Zopakoval, že povolební jednání začnou Piráti vést až od neděle. Hřibova předchůdce Ivana Bartoše potěšily prognózy, podle nichž se do Sněmovny nedostane uskupení Stačilo!, v němž jsou i komunisté a sociální demokraté.
Do volebního štábu Motoristů právě dorazil Filip Turek. „To jsem hrozně smutnej,“ řekl při příjezdu ironicky na konstatování Petra Macinky, že asi přišel o post europoslance. Uvedl, že je kritický k mnoha programovým bodům hnutí ANO, ale že je zároveň nutné udělat vše pro konec současné vlády. Příchod Turka doprovázel potlesk členů strany.
Šéfka Trikolory Majerová a Šichtařová ze Svobodných budou poslankyněmi SPD
Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou podle prognózy ČTK novými poslankyněmi hnutí SPD. Majerová vede kandidátku hnutí Tomia Okamury ve Zlínském kraji, Šichtařová je pražskou jedničkou kandidátní listiny SPD.
Do Sněmovny se Majerová vrátí po čtyřech letech. Původně byla poslankyní ODS.
Předsedkyně Stačilo! Kateřina Konečná poděkovala svým kolegům a voličům. „My nekončíme, jdeme dál. Přejeme si, aby levicová témata našla ve všech dalších volbách své zastoupení,“ uvedla.
Předseda Motoristů Petr Macinka ve volebním štábu uvedl, že výsledky zatím nebude předjímat. „Mluvili jsme o možnosti komunikace s hnutím ANO, jsme s nimi v jedné frakci v europarlamentu a pojí nás jistý společný pohled na svět. Stále však platí naše podmínky, ze kterých neuhneme,“ uvedl. Zároveň vyloučil spolupráci se STAN a Piráty.
ANO míří k volebnímu triumfu, Motoristé prošli do Sněmovny, Stačilo! ne
Opoziční hnutí ANO míří k suverénnímu vítězství v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, podle prognóz by mohlo získat kolem 35 procent hlasů. Na druhém místě je zatím s odstupem zhruba deseti procentních bodů vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), následují její koaliční partneři z hnutí STAN s víc než deseti procenty. Do Sněmovny by prošlo ještě opoziční SPD a Piráti, nováčkem ve Sněmovně budou Motoristé sobě. Uskupení Stačilo!, za které kandidují komunisté a sociální demokraté, nutnou pětiprocentní hranici oproti předvolebním průzkumům zřejmě nepřekročilo. Ve Sněmovně tedy usednou zástupci šesti volebních uskupení.
Neúspěch Stačilo! znamená možnost skutečného restartu levice, míní Dolejš. Podle Kalouska Maláčová se Zaorálkem znemožnili sociální demokracii nadarmo.
Předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta před novináři označil dosavadní výsledek ve volbách za zklamání. Hnutí bude bude pokračovat v opoziční práci.
Hřib při příchodu do štábu Pirátů ocenil účast u voleb. Piráti by podle něj mohli splnit cíl a porazit SPD, což pokládá za velice důležité.
Juchelka pro ČT: Nebylo by vůči voličům zodpovědné nyní rozdělovat takzvanou superdávku, bude nicméně určitě muset projít revizí.
ANO se pokusí sestavit jednobarevnou vládu s tichou podporou SPD a Motoristů, tipuje místopředseda lidovců Pavel Bělobrádek. Tomio Okamura bude možná šéfem Poslanecké sněmovny, míní
Po sečtení tří čtvrtin okrsků vede ANO před Spolu, STAN, SPD, Piráty a Motoristy
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení tří čtvrtin okrsků ANO se 36,94 procenta hlasů před Spolu, které mělo 21,56 procenta. Třetí byl STAN s 10,73 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení. Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstává Stačilo! s 4,54 procenta, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,14 procenta. Pátí Piráti 8,05 procenta. Motoristé získali 6,94 procenta.
Předseda strany PRO Rajchl bude podle propočtu ČTK jedním z nových poslanců SPD. Vůdce protivládních protestů vedl její moravskoslezskou kandidátku.
Po sečtení dvou třetin okrsků vedlo ve volbách do Sněmovny ANO před Spolu a STAN
Po sečtení dvou třetin okrsků vítězilo v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny hnutí ANO se ziskem 37,35 procenta hlasů před koalicí Spolu, která dosud získala 21,18 procenta. Třetí byl STAN s 10,67 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD bylo čtvrté se ziskem 8,2 procenta. Pátí Piráti měli 7,93 procenta a Motoristé získali 6,99 procenta.
Poslanec Richard Brabec za ANO: Kdyby se teď počítadla zastavila, bylo by to nejlepší. Mám rád umělou inteligenci, tak jsem si dělal predikci a vyšlo to na 35 procent.
ANO nebude mít podle prognózy ČTK ve Sněmovně ústavní většinu 120 hlasů ani s pomocí SPD a Motoristů. Aktuálně by strany mohly získat 116 mandátů.
Předseda STAN Vít Rakušan při příchodu do štábu poděkoval voličům za vysokou účast. Výsledky zatím komentovat nechtěl, vyzdvihl pouze průběžnou třetí pozici STAN.
U STANu je i senátor a kandidát na prezidenta z roku 2018 Jiří Drahoš.
Šéf diplomacie Jan Lipavský nechtěl průběžné výsledky komentovat. Byly by to podle něj spekulace.
Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan dorazil do volebního štábu.
Po sečtení poloviny okrsků vedlo ANO před Spolu, STAN, SPD, Piráty a Motoristy
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení poloviny okrsků ANO se 38,16 procenta hlasů před Spolu, které mělo 20,45 procenta. Třetí byl STAN s 10,57 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,31 procenta. Pátí Piráti 7,65 procenta. Motoristé získali 7,11 procenta.
Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstává Stačilo! s 4,65 procenta.
Rýsující se výsledek SPD a spolupracujících subjektů pod deseti procenty není úspěch, část voličů asi přešla k ANO, řekl místopředseda hnutí Fiala.
Ve štábu STAN je i lídr v Praze Karel Dvořák. Předvolební kampaň zhodnotil jako dlouhou a náročnou, ale ze strany hnutí zároveň pozitivní a nesobeckou. Chvíli po něm dorazila i místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová.
Na českém velvyslanectví v Kyjevě hlasovalo 42 lidí, uvedl konzul Martin Mužík
Na českém velvyslanectví v Kyjevě v letošních českých parlamentních volbách hlasovalo 42 občanů. Volby probíhaly poklidně a ruské útoky je nenarušily, sdělil dnes ČTK vedoucí konzulárního oddělení Martin Mužík. V seznamu bylo zapsáno 39 voličů, ale přicházeli i lidé s voličskými průkazy. Stejně jako první den se také dnes hlasovalo v klidné atmosféře a poplach nebyl vyhlášen, poznamenal konzul.
V Bruselu hlasovalo přes 1300 Čechů, účast je vyšší než před čtyřmi lety
Na zastupitelském úřadu v Belgii v českých parlamentních volbách v pátek a dnes hlasovalo 1376 voličů, řekl českým novinářům v Bruselu velvyslanec Jakub Skalník. Celkem 175 z těchto voličů odevzdalo svůj hlas korespondenčně. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety, kdy volilo 1057 osob. Zájem voličů byl letos podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023.
Po sečtení třetiny okrsků vedlo ANO před Spolu, STAN, SPD, Motoristy a Piráty
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení třetiny okrsků ANO se 38,95 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,69 procenta. Třetí byl STAN s 10,55 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,38 procenta. Pátí Motoristé 7,32 procenta. Piráti získali 7,31 procenta. Stačilo! získalo 4,68 procenta.
Motoristé by považovali za úspěch vstup do dolní komory Parlamentu
Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný považuje vysokou účast ve volbách za reflexi atmosféry ve společnosti a reakci na vládu Petra Fialy (ODS). Jako nová strana by byli spokojeni, kdyby se dostali do dolní komory Parlamentu, tedy získali pět a více procent. Těsně nad touto hranicí se pohybovali v posledních průzkumech.
„Určitě je dobře, že je takto vysoká volební účast. Lidé se zaktivizovali a uvidíme, komu to co přinese,“ řekl Šťastný.
Ministerstvo zahraničí uvedlo, že eviduje velké množství voličů, kteří v zahraničí přišli volit na voličský průkaz, i když nebyli na seznamech.
Šťastný poslanec ANO Kolovratník: Vypadá to naprosto skvěle, chceme jednobarevnou menšinovou vládu, o tom, kdo nás podpoří, se ještě rozhodne.
Po sečtení pětiny okrsků vedlo ANO před Spolu a STAN
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení pětiny okrsků ANO se 39,21 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,41 procenta. Třetí byl STAN s 10,7 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,38 procenta. Pátí Motoristé 7,51 procenta. Piráti získali 6,99 procenta. Stačilo! získalo 4,68 procenta, nedosahovalo pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny.
Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný považuje vysokou účast ve volbách za reflexi atmosféry ve společnosti a reakci na vládu Petra Fialy (ODS).
Ve štábu jsou SPOLU jsou novináři ze Slovenska, Polska, Německa, Francie, Ukrajiny, USA, Japonska či Vietnamu.
Ve štábu STAN je už i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Zmínila, že osobně je optimistka a doufá v zisk ve volbách kolem 13 procent. Zároveň dodala, že se jí nelíbila vyhrocená předvolební kampaň.
Po sečtení 15 procent okrsků vedlo hnutí ANO před Spolu a STAN
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení 15 procent okrsků hnutí ANO se 39,27 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,34 procenta. Třetí byl STAN s 10,75 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,39 procenta. Pátí Motoristé 7,58 procenta. Piráti získali 6,89 procenta. Stačilo! získalo 4,65 procenta, nepřekročilo by tak pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.
Volby v Praze poznamenal tragický skok muže z okna volební místnosti
Při volbách do Sněmovny policie nezaznamenala významné incidenty. V Praze ale řeší skok muže z okna budovy, ve které byla volební místnost. Muž pád nepřežil. Policie také prověřuje případ člověka, který tvrdil, že nevolil, přestože podle záznamu hlas odevzdal. O případech dnes informovala policie na síti X.
Tragický případ se stal v budově Základní školy v Bedřichovské ulici v Praze 8. Dnes kolem 13:30 tam z okna v pátém patře vyskočil muž. Přes poskytnutou první pomoc muž nepřežil. „Případem se zabýváme pro podezření ze spáchání sebevraždy,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Poslankyně Evropského parlamentu Klára Dostálová dorazila do štábu ANO. „Úspěchem je všechno nad 30 procent,“ řekla novinářům.
Do štábu SPD nepustili redaktora serveru Aktuálně.cz, web nedostal akreditaci
Do pražského volebního štábu hnutí SPD, které kandiduje ve spolupráci s Trikolorou, Svobodnými a PRO, se dnes po 14:00 nedostal redaktor serveru Aktuálně.cz Jaroslav Synčák. Server nedostal akreditaci, redaktor nicméně i tak zkusil přijít. Nedostal se ale za registraci u vchodu do novinářské místnosti. Podle čtvrtečního vyjádření nedostala akreditaci ani webová zpravodajská televize DVTV, SPD ji neudělila ani zpravodajskému portálu Novinky.cz, sdělil v pondělí server.
Volební stuaci ne štábu ANO sleduje Jan Novotný.
Po sečtení pěti procent okrsků vedlo ANO před SPOLU, STAN, SPD a Motoristy
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení pěti procent okrsků ANO se 39,65 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,16 procenta. Třetí byl STAN s 10,72 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,33 procenta. Pátí Motoristé 7,76 procenta. Piráti získali 6,52 procenta. Stačilo! získalo 4,69 procenta.
Do volebního štábu STAN dorazila lídryně hnutí v Moravskoslezském kraji a poslankyně Michaela Šebelová. Zopakovala, že Starostové budou považovat za úspěch minimálně desetiprocentní zisk ve volbách, a zároveň také, pokud společně s koalicí Spolu a Piráty dosáhnou na většinu v dolní komoře parlamentu. „Jde o vyšší princip a pokud má mít tato země budoucnost, potřebuje jasně proevropskou demokratickou vládu,“ uvedla.
Výsledek nad 10 procent by místopředsedkyně STAN Šebelová považovala za úspěch. Dobrým výsledkem ale dle ní bude sestavení demokratické proevropské vlády.
Místopředseda ANO Vondráček by považoval za úspěch volební výsledek nad 30 procent. Za nepříjemnost označil, pokud by hnutí mělo malý poslanecký klub.
Místopředsedkyně Pirátů Richterová ocenila vysokou volební účast, zejména mladých voličů. Podle ní mohou přispět k dalšímu směřování ČR na Západ.