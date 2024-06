Piráti by za úspěch považovali 4 mandáty, na výsledky čekají v pražském klubu

Lídři Pirátské kandidátky chtějí ve volbách do Evropského parlamentu obhájit tři mandáty, za úspěch by považovali čtyři. Novinářům to řekli při příchodu do pirátského volebního štábu v pražském klubu Swim. Odhadovat, jak volby dopadnou, spíše nechtěli, podle dosavadního europoslance a jedničky kandidátky Marcela Kolaji (Piráti) nemá smysl dvě hodiny před oznámením výsledků věštit z křišťálové koule. Podle Markéty Gregorové (Piráti), která obhajuje ze druhého místa, by Piráti mohli mít kolem 12 až 13 procent. Před pěti lety pro ně hlasovalo 13,95 procenta voličů. Do štábu dorazil krátce před devátou hodinou i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), mezi prvními přišel také předseda strany Ivan Bartoš.