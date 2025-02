Německý důchod pro Čechy? Je dostupnější, než se může zdát

Na německé mzdy čeští občané v nejbližších letech nedosáhnou, i kdyby pro to nová vláda vzešlá z podzimních voleb udělala cokoliv. Oproti tomu k německým důchodům, které jsou skoro dvojnásobně vyšší, se Češi dopracovat mohou a není to úplně složité. A dokonce na ně mohou mít nárok už nyní, což lze zjistit u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Řada lidí například z pohraničních regionů pracovala či pracuje v Německu a přitom neví, že má nebo může po čase nárokovat německou penzi, nebo alespoň její část.

„Pokud osoba získala minimálně jeden rok pojištění v jiném státě Evropské unie, tedy například v Německu, má nárok na důchod v dané zemi v případě, že splňuje její zákonné podmínky pro přiznání důchodu,“ potvrzuje mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Po pěti letech platí výhodnější podmínky

Splnění předepsané doby pojištění potvrdí ČSSZ či instituce jiného státu EU, kde byl český pracovník pojištěn. Výše důchodu pak odpovídá pouze dobám pojištění a příjmu získanému v Německu, upozorňuje Drmolová.

Jestliže český občan odpracoval v Německu či jiném státě EU pět nebo i více let, ovlivňuje pak počet těchto roků celkovou výši vyměřeného důchodu. Právě hranice pěti let, která je pro řadu lidí cílem kariérního života v Německu, je důležitá. Po jejím překročení, přesněji po více než pětiletém odvádění sociálního pojištění do německého penzijního systému, vzniká nárok na starobní důchod, který budou zasílat přímo německé úřady.

Nepřekročitelným požadavkem uplatňovaným jak v Česku, tak v Německu je dosažení zákonného věku. Sousední země ho má nastavený pro muže i ženy stejně. Nárok na penzi vzniká po dosažení 65 let věku, pro mladší ročníky narozené po roce 1962 je limit o dva roky vyšší. Možný je i předčasný důchod, a to od 63 let. Pro jeho získání je ale nutné odpracovat v Německu minimálně 35 let a odvádět tam po celou tuto dobu pojistné.

Někteří Češi působící v Německu ale podmínky pro získání tamní penze nesplní. Jde o lidi zaměstnané českými firmami nebo veřejnými institucemi, kteří navzdory místu v Německu platí pojistné v Česku, a to v režimu takzvaného vyslaného pracovníka. Jestliže ale odcestovali i se svými dětmi, dosáhnou v sousední zemi na přídavky, které jsou oproti České republice výrazně vyšší. Na druhé straně je německý sociální systém složitější a vyžaduje více trpělivosti.

Německý senior má téměř dvojnásobek

Podle aktuálního německého atlasu důchodů, který tamní penzijní pojišťovna každoročně vydává, se průměrný hrubý starobní důchod pohybuje kolem 1550 eur, téměř 39 tisíc korun. To je zhruba o 18 tisíc korun více než letos v průměru dostává ze státního systému český senior. Jenže nárok na zmíněnou částku má jen ten, kdo přispívá do německého penzijního fondu déle než 35 let. U ostatních se pak jedná o nižší částky.

Navzdory tomu je vidina německé penze více než lákavá. I když daný člověk pracuje a platí v Německu pojistné kratší dobu a zbytek svého ekonomického života stráví v Česku, je na tom mnohem lépe.

„Přiznání německého důchodu nemá vliv na výši přiznaného českého důchodu. Každý stát EU, ve kterém byla osoba pojištěna, sám rozhoduje o nároku na důchod a jeho výši za doby pojištění v daném státě a důchod sám vyplácí,“ vysvětluje Drmolová. Jinak řečeno, pokud pracovník hradil pojištění po určitou dobu v Německu a pak ho začal odvádět v Česku, bude pobírat dva důchody.

Pro získání německé penze však nestačí požádat ČSSZ. Je nutné obrátit se na Deutsche Rentenversicherung, tedy na německou důchodovou pojišťovnu. K žádosti se přikládají doklady o všech zaměstnáních v Německu.