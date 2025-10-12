Starší byty dál zdražují napříč republikou
Starší byty ve třetím čtvrtletí dál zdražovaly napříč velkými městy. Podle analýzy FérMakléři.cz jsou v průměru meziročně o 21 procent dražší, v Praze se cena přiblížila 150 tisícům korun za metr čtvereční a nejrychlejší růst hlásí Ústí nad Labem. Mezíkvartálně tempo zvolnilo, hypoteční sazby se po dočasných akcích bank drží kolem 4,5 procenta a srpnový objem nových úvěrů meziměsíčně klesl.
Meziroční zvýšení cen se pohybovalo od deseti do téměř 30 procent. „Nejvýraznější nárůst zaznamenalo Ústí nad Labem, kde ceny poskočily o 27 procent. Cena za metr čtvereční tak v tomto městě vzrostla o více než 10 tisíc korun. V Praze starší byty zdražily meziročně o 12 procent," uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.
V Praze ve třetím čtvrtletí stál starší byt v dobrém stavu v průměru téměř 150 tisíc korun za metr čtvereční. U bytu o rozloze 80 metrů čtverečních tak lidé zaplatili zhruba o 1,3 milionu korun více než ve stejném období loňského roku, tedy téměř 12 milionů korun. V Brně cena staršího bytu činila více než 116 tisíc korun za metr čtvereční. Vzorový byt tak stál kolem 9,3 milionu korun, meziročně o 920 tisíc korun víc. V Ostravě se cena dostala na více než 62 tisíc korun za metr čtvereční a v Ústí nad Labem cena dosáhla více než 47 tisíc korun.
Mezičtvrtletně zdražily byty od jednoho do čtyř procent, což podle analýzy naznačuje stabilizaci růstu cen. Podle místopředsedy představenstva společnosti Gepard Finance Davida Eima panuje klidný vývoj i na trhu úvěrů.
Banky ukončily slevy
„Poslední týdny několik bank mírně snížilo úrokové sazby v rámci dočasných marketingových akcí. Standardně tak bylo možné získat hypotéku s úrokovou sazbou již od 4,29 procenta. Nicméně marketingové akce bank skončily s koncem září a banky se vrátily ke standardní cenotvorbě. V průměru se dnes hypotéku poskytují s úrokovou sazbou kolem 4,5 procenta a aktuálně neočekávám znatelný pokles," dodal Eim.
Z posledních statistik České bankovní asociace Hypomonitor vyplývá, že banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v srpnu hypotéky za 33,1 miliardy korun, což byl proti červenci pokles o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování klesly o 11 procent na téměř 30 miliard korun, přesto byly letos druhé nejvyšší. Úrokové sazby nových úvěrů pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,53 procenta na 4,52 procenta.
