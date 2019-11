Únik odposlechů Béma a Janouška: státní zástupce obžaloval exministra Bártu | E15.cz

Výběr informací o kauze odposlechů hovorů Béma s Janouškem - V březnu 2012 napsal deník Mladá fronta Dnes, že odposlechy telefonátů z roku 2007 tehdejšího pražského primátora Pavla Béma s kontroverzním podnikatelem a lobbistou Romanem Janouškem získala v roce 2009 bezpečnostní agentura ABL. V té době ji vedl pozdější ministr dopravy (2010-11) a předseda poslanců vládních Věcí veřejných (2011-12) Vít Bárta. Podle MfD nahrávky unikly ze svazku Bezpečnostní informační služby. Tajná služba to však popřela. - Odposlechnuté telefonické hovory naznačovaly Janouškův vliv na kroky hlavního města pod Bémovým vedením. Z odposlechů například vyplývá, že Janoušek mohl mít vliv na rozhodování o územním plánu Prahy, o prodejích pozemků či personální politice hlavního města. - Deník MfD 21. března 2012 napsal: „Toto jsou autentické pozdravy bývalého primátora Prahy Pavla Béma a lobbisty Romana Janouška: „Ahoj, Mazánku“, „Zdar, Kolibříku“, a když pospíchali, řekli si jen: „Kotě“. Pak následovaly debaty o byznysu, politice nebo zákulisních hrách ve vysoké politice a na magistrátu.“ - Podle informací zveřejněných MfD z telefonických odposlechů vyplývá, že Bém zval lobbistu Janouška do Obecního domu na neformální poradu o podobě územního plánu, „jako by byl Janoušek nějaký oficiální radní“. „Pavel (Bém) mi psal, že tématem jednání bude územní plán. Tak tam jdu,“ říká v odposleších Janoušek. „Bémův podřízený, úředník Peter Ďurica, zase žádá Janouška o požehnání, zda může souhlasit s prodejem pozemků Dopravního podniku v pražských Dejvicích a na Palmovce. „Víš o tom?“ ptá se Ďurica Janouška. „Jako kdyby byl primátorem ve skutečnosti Janoušek,“ napsala MfD. Glosa Petra Peška: Prokurátorská nemravnost - Bém podle odposlechů například Janouška žádal o rychlou schůzku k tomu, jaká jména lidí má nahlásit do vedení akciových společností řízených magistrátem. Bém také vyzýval Janouška, aby dohlédl na výběrové řízení na ředitele pražské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny. - Janoušek rovněž podle MfD zajišťoval Bémovi veškerý servis - od cest do zahraničí, na hory nebo na fotbal až po schůzky s politiky. Pomáhal mu i s takovými maličkostmi, jako je lednička na víno. - „A pozor: to známe jen telefonáty z normálního telefonu. Delikátnější hovory vedl Bém s Janouškem na šifrovacím, takzvaném 'malém' telefonu. A ty už se zachytit nepodařilo,“ napsala v komentáři v březnu 2012 MfD. - V roce 2013 byl exministr Bárta obviněn z toho, že v roce 2009 jako majitel bezpečnostní agentury ABL navedl tehdejšího agenta BIS Jana Petržílka, aby odposlechy z BIS vynesl. Petržílek, který v té době vedl u protikorupční policie odbor analytiky a informatiky, skončil po zatčení 31. října 2013 ve vazbě, ze které byl propuštěn v polovině prosince 2013. Bártu policisté stíhali na svobodě. Oba vinu odmítli. Dějí se tam šílené věci, říká o svém chlebodárci jeden z vedoucích zaměstnanců ČNB - Trestní stíhání Petržílka a Bárty za ohrožení utajované informace a zneužití pravomoci bylo uzavřeno koncem roku 2017. Nyní státní zástupce podal v kauze obžalobu. - Petržílek, kterého šéf protikorupčních policistů Milan Komárek nejprve postavil mimo službu, a poté, co přišel o bezpečnostní prověrku, jej sesadil z pozice vedoucího a přeřadil k jinému odboru, se soudně domáhal výroku, že toto rozhodnutí bylo nesprávné a nezákonné. Loni v lednu pražský městský soud zamítl Petržílkovu správní žalobu na policejní prezidium a konstatoval, že byl odvolán oprávněně. - Pavel Bém byl pražským primátorem v letech 2002 až 2010. Kritiku po zveřejnění odposlechů odmítal a popřel i, že by na rozhodování hlavního města v jeho éře měli vliv lobbisté. O Janouškovi řekl, že je pouze „kamarád, se kterým hraje tenis“. Bém, který byl v květnu 2010 zvolen do Poslanecké sněmovny, na zveřejnění přepisů reagoval žádostí o pozastavení členství v ODS. Jako nezařazený poslanec působil deset měsíců, v lednu 2013 se do strany vrátil a poslancem byl až do srpna 2013. - Roman Janoušek krátce před zveřejněním odposlechů v březnu 2012 způsobil v opilosti dopravní nehodu, za niž byl odsouzen. Při nehodě v Praze úmyslně srazil autem ženu. Čelil obžalobě z pokusu o vraždu, prvoinstanční soud jej v dubnu 2014 potrestal třemi lety vězení za těžké ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. V září téhož roku Vrchní soud trest zpřísnil na 4,5 roku. Výkon trestu má od května 2018 přerušený kvůli zdravotnímu stavu, soud tehdy rozhodl o dvouletém odkladu návratu za mříže.