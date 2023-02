Air Bank snižuje úroky u hypoték | e15.cz

Nová nejnižší úroková sazba 5,49 procenta ročně nově platí u hypoték od 5 milionů korun a při započtení slevy za sjednání pojištění schopnosti splácet, které sazbu vždy o 0,1 procentního bodu sníží. Minimální úroková sazba u hypoték v této výši se tak snižuje o půl procentního bodu z předchozích 5,99 procenta ročně.

U hypoték od 1,5 milionu do 5 milionů korun včetně pojištění mohou klienti získat úrokovou sazbu 5,69 procenta ročně. Sazba u hypoték do 1,5 milionu korun je potom nově 5,89 procenta ročně.

Air Bank také poskytuje stejnou úrokovou sazbu bez ohledu na délku fixace, která může být 5, 7 nebo 10 let, a také bez vlivu na výši LTV, které může být i nad 80 procenta. Banka tak poskytuje hypotéky s LTV až do 90 procent, a to především klientům do 36 let věku. Zájemci o hypotéku od Air Bank mohou využít jednoduchou kalkulačku na webových stránkách, na níž si už předem spočítají výši sazby, kterou jim banka může poskytnout.

Videopořad Pod lupou: Kam míří hypotéky?

Pod lupou: Lidé by teď měli u nových hypoték vsadit na delší fixaci • VIDEO E15

Pro převod hypotéky do Air Bank mohou klienti také využít akční nabídku hlídače sazby, díky kterému nemusejí sledovat vývoj úrokových sazeb a čekat na vhodnou chvíli pro refinancování. Air Bank jim výši úrokové sazby až na následujících dvanáct měsíců zdarma zastropuje na sjednané úrovni a před začátkem čerpání hypotéky ji porovná s aktuálně nabízenou sazbou. Pokud bude tato sazba nižší, klient ji automaticky získá. Pokud sazby mezitím naopak stouply, klientovi zůstává ta, kterou si s bankou sjednal při podpisu hypoteční smlouvy.

Sjednání a vedení hypotéky jsou v Air Bank rovněž zdarma, stejně jako změna výše a termínu splátky, mimořádné splátky nebo předčasné splacení hypotéky kdykoliv během fixace. Klienti mají možnost využívat také Chytrou rezervu, do které mohou vložit peníze navíc a snížit si tak výši jistiny pro výpočet úroků. Peníze z Chytré rezervy si také lze v případě potřeby vzít zase zpět. O hypotéku mohou klienti Air Bank zažádat online, a to i v mobilní aplikaci My Air.