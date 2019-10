6 věcí, které byste měli vědět o americké hypotéce | E15.cz

Zatímco u klasického hypotečního úvěru musíte jasně stanovit, na co si peníze půjčujete, americká hypotéka vám v tomto ohledu ponechá ruce volné. Proto se také jinak nazývá neúčelová. Výhodou klasického úvěru je nižší úroková sazba, ale existují situace, pro něž se americká hypotéka hodí víc. Kdy má smysl o ní uvažovat a co potřebujete vědět o jejím sjednání?

1. Využít jde prakticky na všechno

Americká hypotéka má díky své neúčelovosti mnoho využití, vyjde vás ale dráž. Její podmínkou je nemovitost do zástavy, přičemž úvěr může být maximálně do 70 procent z její ceny. Pokud máte pro banku vhodnou zástavu, dá se skvěle využít například na konsolidaci, kdy se mnoho drahých úvěrů sloučí do jednoho, levnějšího a s delší splatnostní. Využít jde také na neúčelové financování libovolné investice do bydlení, která už ale není účelem.

2. Předem počítejte s vyšším úrokem

Aktuálně se nabídky pohybují kolem 4 procent p.a. Přesná výše sazby se pak stanovuje na základě scoringu, resp. bonity klienta.

Abyste pro váš neúčelový úvěr získali výhodnější podmínky, jako jsou snížené poplatky, nižší sazby nebo příspěvky na odhady nemovitostí, tak se vyplatí pravidelně sledovat akce bank. U amerických hypoték totiž klasické slevy nefungují.

3. Jste úvěruschopní?

Pravidla zavedená loni v říjnu dnes platí na všechny typy úvěrů. Pokud tedy máte zvolenou banku, která v rámci neúčelové hypotéky neumí konsolidovat spotřebitelské úvěry napřímo, můžete mít problém s bonitou. Taková banka vám musí aktuální úvěry započítat k nově vyřizovanému. V případě přímé konsolidace se tento hromadný propočet nekoná. Ověřte si, jak jste na tom, ať nejste zbytečně zklamaní.

4. Podobné možnosti jako nabízí „klasika“

Délky fixací bývají shodné s těmi u klasických hypoték. To znamená, že se setkáte s jednoletou, tříletou či pětiletou variantou, někdy dokonce ještě delší. Splatnost se pohybuje mezi 20–25 lety opět v závislosti na instituci. Stejně variabilní jsou banky i u výše hypoték. Půjčí vám od 300 000 do 5 miliónů, maximálně však v rovině do 70 procent LTV.

5. Co dokládáte bance

Záleží na typu příjmu klienta. Zaměstnanec dokládá klasicky potvrzení o příjmu, výpisy z účtu, na který mu chodí mzda a doklady totožnosti. Podnikatel musí navíc dodat potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu i OSSZ a ověřenou kopii daňového přiznání.

6. Splatit lze i předčasně

U amerických hypoték platí stejné pravidlo předčasného splacení jako u účelové. Velkou výhodou je, že neúčelový úvěr lze splatit kdykoli, a to nanejvýš za 1 procento poplatku z výše mimořádné splátky.