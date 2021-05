Dnes je konečný termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí | E15.cz

Dnes končí termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Upozornila na to finanční správa na twitteru. Pokud je daň vyšší než 5000 korun, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách. Platit daň z nemovitosti je třeba každý rok, finanční úřady poplatníkům zasílají informace s výší stanovené daně. Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Termín pro jeho odevzdání byl letos kvůli pandemii prodloužen do 1. dubna.

Finanční správa letos rozeslala zhruba 3,94 milionu údajů k platbě daně z nemovitých věcí. Z celkového počtu správa letos 83,5 procenta zaslala složenkou, 7,9 procenta datovou schránkou, 7,3 procenta e-mailem, a 1,4 procenta prostřednictvím SIPO. Loni správa rozeslala 3,63 milionu údajů.

Daňový poradce společnosti Kodap Vít Sedlák upozornil, že pokud není daň uhrazená do 31. května, vzniká u finančního úřadu dluh. "Ten je od čtvrtého dne po splatnosti, tedy od 4. června, úročený roční sazbou 8,25 procenta. Úrok do 1000 korun za rok na jedné dani se nepředepisuje, tedy trest za pozdní úhradu nízkých částek při relativně krátkém zpoždění nehrozí. Co však při daňovém dluhu hrozí, to je exekuce. Správce daně je totiž oprávněn exekuovat dlužnou částku z účtu vedeného u některé z bank v ČR," upozornil. Dodal, že u finančního úřadu lze požádat o posečkání s platbou daně nebo jejím rozložením na splátky. Správní poplatek k takové žádosti přitom není třeba do 16. srpna hradit.

Na dani z nemovitosti finanční úřady loni vybraly 11,6 miliardy korun, předloni to bylo 10,9 miliardy korun. Daň se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanoven podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.