Hodinová mzda brigádníků je meziročně o 20 procent vyšší | E15.cz

Studenti a brigáda? Měla by to být samozřejmost

Brigádnické práce se začínají nabízet od začátku května. Zájem ze strany brigádníků je vyšší než v loňském roce. Uvedla to personální agentura Grafton Recruitment.

Nejčastější poptávka je po práci v oblasti administrativy, nejmenší zájem je o manuální práce. Hodinová mzda oproti loňskému roku vzrostla v celé republice, největší navýšení zaznamenali ve Zlínském kraji. A to o 20 procent.

Administrativa a manuální práce

Nejvíce zaměstnavatelé hledají brigádníky v administrativě a pro manuální práce ve skladech, výrobě nebo stavebnictví. Pokud si chcete zařídit letní brigádu, teď je ta nejvhodnější doba. „Dle našich zkušeností se vyplatí hledat letní brigádu ideálně kolem poloviny května. Jde o dobu, kdy u nás společnosti začínají brigádníky poptávat, a navíc se objevují nejatraktivnější pracovní pozice. S ohledem na dnešní trh práce se samozřejmě dá nalézt práce i na poslední chvíli, brigádníci už ale mají omezenější výběr,“ uvádí Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

Brigádnických míst je v porovnání s loňským rokem srovnatelně, počet brigádníků ale stoupá. Největší nápor nastane po ukončení zkouškového období vysokoškoláků, kdy si začnou hledat přivýdělek na léto. Právě vysokoškoláci jsou na rozdíl od středoškoláků ochotní pracovat celé dva měsíce letních prázdnin.

Rodiče na mateřské také hledají přivýdělek

Obecně největší skupinou zájemců o brigádu jsou studenti nad 18 let, dále pak lidé v důchodu a rodiče na mateřské dovolené. „Rostoucí poptávku sledujeme také u víkendových brigád, na které se vesměs hlásí pracující lidé. Tyto jednorázové brigády jsou obvykle zabrány prakticky okamžitě po zveřejnění nabídky,“ říká Jitka Součková.

Hodinová mzda

Administrativní pracovník v Ostravě si vydělá 100-150 korun za hodinu, skladník v Brně 110-160 korun. Mzda brigádníkům v letošním roce vzrostla, stále jsou však patrné regionální rozdíly. Nejvíce si lidé vydělají v Praze, a to až 250 korun za hodinu. V Brně potom dle konkrétní pracovní pozice 100-170 korun, v Ostravě 90-150 korun a na Zlínsku i Liberecku do 130 korun za hodinu. Ve Zlínském kraji přitom došlo k největšímu navýšení hodinové mzdy u brigádnických pozic, a to až o 20 procent.