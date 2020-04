Koronavirus má vliv i na trh s pronájmy | E15.cz

Počet nabízených bytů stoupl

Počet nabízených bytů k pronájmu stoupl celorepublikově o 16 procent, v Praze o 44 procent. Pokud to porovnáme s minulým rokem, je to nárůst o více než polovinu. Především v hlavním bytě jde o byty, které jsou za běžné situace nabízeny turistům. Jejich majitelé tak řeší, jak je zhodnotit, aby jen tak neležely.

„Nabízené byty mají však jedno společné. Jsou to nereálné představy jejich majitelů o zhodnocení v rámci běžného nájemního vztahu. Ceny, za které byty nabízí, jsou často výrazně vyšší, než je běžná nabídka. Jasně se ukazuje, jak moc krátkodobé pronájmy deformují nájemní trh. Pokles cen těchto bytů v nabídce je tedy nevyhnutelný a odehraje se v několika následujících týdnech, částečně i z toho důvodu, že bývalých bytů na krátkodobé pronájmy bude v nabídce přibývat. V ten moment se celá situace odrazí i v běžných nájemních cenách u zbytku bytů v centrální části města,“ uvádí Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

Vše ovlivní budoucí opatření

Podle Mayera vše ovlivní opatření, která budou mít vliv na hlavní turistickou sezonu. Majitelé bytů doufají, že s krátkodobými pronájmy ke konci roku zůstanou v lepší bilanci než u dlouhodobého pronájmu, a to navzdory současným opatřením.

Stoupá i prodej realit

Je zajímavé sledovat, že se současná situace odráží i v prodeji realit. Bezrealitky jenom v Praze evidují v březnu asi 17 procentní nárůst prodejů v porovnání s předchozím měsícem.

„S největší pravděpodobností se jedná o již rozjednané transakce, které krize urychlila. Na druhou stranu, pokud by růst vydržel i v dubnu, byla by to dobrá zpráva pro rezidenční trh – a sice, že lidé mají chuť kupovat i přes sílící nejistotu, jak dopadne domácí ekonomika,“ uzavírá Hendrik Meyer