Poptávka po rodinných domech převyšuje nabídku | E15.cz

Ceny domů vzrostly napříč celým trhem. A to o desítky procent. Nejvíce to pocítí velká města. „V širší Praze již nepořídíte obyvatelný rodinný dům za cenu pod 8 milionů korun, což se ještě pár let nazpátek zdálo jako neskutečná cena. Co se týče nových rodinných domů, průměrná cena se bude pohybovat kolem 10 milionů korun, což znamená další minimálně desetiprocentní nárůst jen za poslední rok,“ konstatuje Jan Martina, oblastní ředitel pro Hlavní město Praha společnosti M&M Reality.

Pokud chceme dům koupit levněji, musíme do okolí metropole. „Pro příklad si vezměme řadový rodinný dům v Pitkovicích, které leží na jihovýchodním okraji hlavního města. Nový dům o dispozicích 5+kk bez vybavení, o velikosti 150 metrů čtverečních a s pozemkem 300 metrů čtverečních, se v roce 2015 prodával za 5,5 milionu korun. V roce 2017 už srovnatelné novostavby stály 8,5 milionu a dnes jsou ještě o 2 miliony dražší. V secondhandu se pak majitelé stejné typy domů snaží prodat za 12 milionů korun,“ přibližuje Jan Martina.

Jsme nuceni slevit ze svých nároků

Tato situace na realitním trhu nás nutí, abychom se vzdali svých představ a přizpůsobili se našim finančním možnostem. Díky tomu se poohlížíme po méně žádaných oblastech. Z ekonomických důvodů stále více pořizujeme dvojdomky nebo řadovky.

Zajímavostí přitom je, že se v tomto segmentu zatím příliš neprojevila nová opatření ČNB týkající se podmínek pro získání hypotečního úvěru, která platí od 1. října. „Nákup rodinného domu je přeci jen oproti bytu více promýšlenou věcí. Nejde jen o nutné řešení bytové otázky. Lidé si zpravidla pořizují domy, až když na ně mají, respektive mají vyřešenou otázku financování. Takže sice sledujeme, že je kupujících o něco méně, ale ten úbytek je v případě rodinných domů marginální,“ dodává Jan Martina.