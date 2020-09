Průzkum: Podpojištěný je každý šestý dům nebo domácnost | E15.cz

„Hodnota stavby či domácnosti v čase narůstá. Lidé si postaví k domu garáž nebo bazén, nakoupí nové spotřebiče, moderní elektroniku nebo investují do obrazů a tak dále. V souladu s tím by měla růst i pojistná částka, aby v případě pojistné události dostal klient odpovídající plnění,“ říká Jan Šepek, produktový manažer ČSOB Pojišťovny.

Co je podpojištění většina lidí ví, i tak je dost těch, kteří své smlouvy neaktualizují. „Známe z praxe případy, kdy hodnota domu byla minimálně 6 milionů korun, ale pojistná částka byla na deset let staré smlouvě pouze 3 miliony. Poté, co dům postihl požár, obdržel klient pojistné plnění snížené koeficientem podpojištění, ale za to stejný dům klient nemohl postavit. Přitom stačilo pravidelně aktualizovat smlouvu a takovému problému by se vyhnul,“ popisuje principy podpojištění Šepek s tím, že pojišťovna doporučuje svým klientům aktualizovat smlouvu minimálně jednou za dva roky.