Vlastní bydlení se stále vyplatí | E15.cz

Na nemovitost nedosáhne ani inflace. „Klíčová informace pro zájemce o vlastní bydlení či zájemce o investiční byt je ta, že úroková sazba je stále dvakrát menší než inflace. Koupě nemovitosti tak může být zajímavým nástrojem uložení financí či ochrany před inflací,“ říká Jan Vitvera, obchodní ředitel společnosti Home Portal.

Pokud srovnáváme nájem a hypotéku, v dané chvíli nám nejspíš vyjde výhodněji nájem. Musíme ale myslet i na to, co bude za 20 let. I ceny nájemného rostou, nikdo netuší, jak budou vysoké za pár let. Výše měsíčních splátek by se nám neměly nějak radikálně měnit. K tomu je nutno také připočítat růst hodnoty nemovitosti. Za poslední dekádu ceny nemovitostí vzrostly o dvojnásobek až trojnásobek původní kupní ceny. Může za to i nedostatečná výstavba. I v případě, že hypoteční úvěr bude při zřizování dražší než nájem, v horizontu 10. až 15. let se situace otočí. Nemluvě o tom, že při ročním odpočtu na dani se dá z hypotéky ušetřit až 22 500 korun.

„Klienti, kteří nehledají investici, ale vlastní bydlení se na vlastnictví dívají také očima svého budoucího já. Po 30 letech člověk bydlící v nájmu nemá nic, kdežto ten, který splatil svůj hypoteční úvěr, se stává vlastníkem nemovitosti s násobně vyšší hodnotou než v době koupě a která jej může na stáří zaopatřit, či ji předá svým dětem k užívání,“ uzavírá Jan Vitver.

Nákup RD 188 m2 v novostavbě u Kolína v roce 2017

Výše úvěru (LTV) 3 654 000 korun, 90procentní LTV (kupní cena 4 060 000 korun Vlastní zdroje 406 tisíc korun Úroková sazba 1,89 procenta Měsíční splátka 13 306 korun (30 let) Nájemné 12 tisíc korun (v roce 2017) Délka úvěru 30 let Celkem zaplaceno po 5. letech včetně úroků 382 636 korun (úroky) 575 379 korun (jistina) + 406 tisíc korun (10procentní vlastní zdroje na začátku) = 1 364 015 korun Aktuální tržní hodnota (po 5 letech) 7 900 000 korun Potenciální 5letý výnos 3 400 000 korun

Nákup RD 188 m2 v novostavbě u Kolína v roce 2022