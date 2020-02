Voda skokově zdražila. Od května by měla zlevnit díky sníženému DPH | E15.cz

Cenu vody ovlivňuje řada proměnných. Mezi jinými to jsou náklady na nákup vody z podniků povodí, přičemž se ceny liší podle konkrétního povodí, započítat je třeba náklady na chemikálie při čištění odpadních vod a úpravu pitné vody, na zpracování a odvoz kalů, na mzdy zaměstnanců a na energie. V neposlední řadě musejí podniky počítat i s investicemi na údržbu a modernizaci infrastruktury. V posledních letech se do obnovy vodohospodářské infrastruktury a zkvalitnění služeb dodávek pitné vody investuje zhruba deset miliard korun ročně. To má vliv i na rostoucí kvalitu vody. „Kvalita vody se posuzuje podle řady ukazatelů, mezi které například patří počet překročení limitních hodnot, mezních nebo nejvyšších mezních hodnot. Dále se pečlivě monitoruje mnoho chemických, fyzikálních a mikrobiologických hodnot a v tomto ohledu se Česká republika řadí k zemím s nejnižším výskytem těchto znečištění,“ přibližuje Tomáš Ondra z portálu Vodárenství.cz.