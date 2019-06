Vysílací unie: Rozhlas by měl zvýšit koncesionářský poplatek | E15.cz

Český rozhlas (ČRo) by měl zahájit kampaň za zvýšení koncesionářského poplatku, aby zajistil trvale udržitelné finanční zdroje. Devalvace jeho rozpočtu v posledních letech je časovaná bomba. Vyplývá to z doporučení hodnoticí zprávy Evropské vysílací unie (EBU). Koncesionářský poplatek je od roku 2005 měsíčně 45 korun. O jeho výši rozhoduje Sněmovna. Poplatek tvoří okolo 95 procent příjmů ČRo.

"Budeme minimálně usilovat o indexaci poplatku na inflaci. Potěšilo by mě navýšení o pět korun," řekl dnes novinářům generální ředitel ČRo René Zavoral. Zvýšení o pět korun by rozhlasu přineslo 250 milionů korun ročně využitelných pro investice do inovací, rozvoje média veřejné služby i ohodnocení zaměstnanců.

Vedle zahájení diskuse o zvýšení poplatku mezi politiky i posluchači unie rozhlasu doporučuje větší zaměření na umísťování on-line reklamy na všech platformách a sociálních sítích, protože reklama na webu není omezena zákonem, na rozdíl od reklamy ve vysílání. Zavoral uvedl, že je na zvážení, zda reklamu ve vysílání nezrušit, dodal ale, že by byl při rozšiřování on-line inzerce spíše opatrný.

Rozhlas by mohl zvýšit výnosy také prodejem obsahu a služeb, například zpoplatněním svých archivů. Archivy jsou z 95 procent digitalizované a lze je tak podle hodnotitelů přímo využít mnoha způsoby.

ČRo podle zprávy zajišťuje kvalitu obsahu a zastává hodnoty veřejnoprávní služby tak, jak je definuje vysílací unie. Firma má všechny předpoklady, aby uspěla. Patří mezi ně kvalitní obsah, talentovaní zaměstnanci, tvořivost a inovace včetně přístupu k nejnovějším technologiím. To, co potřebuje, je propojit všechny tyto části dohromady.

Podle doporučení by měl rozhlas vypracovat jasnou vizi do budoucna a stanovit strategii pro její zavádění. Podnik by měl více prosazovat spolupráci v rámci vnitřní struktury a podporovat talenty a inovace.

Český rozhlas je sedmou veřejnoprávní institucí, která hodnocení podstoupila. První byla Česká televize. Hodnoticí zpráva je podle Zavorala efektivní zpětná vazba.

Český rozhlas loni podle předběžných odhadů hospodařil se ziskem kolem 32 milionů korun. Cílem média je vždy mít alespoň vyrovnané hospodaření.

Evropská vysílací unie je evropské sdružení převážně veřejnoprávních, ale i komerčních rozhlasových a televizních stanic se sídlem v Ženevě. Sdružuje 119 členských organizací v 56 evropských zemích, a dále 33 přidružených asociací v Asii, Africe, Austrálii a Oceánii, Severní a Jižní Americe.