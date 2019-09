Změny v dávkách na bydlení ohrozí třetinu samoživitelů | E15.cz

Od roku 2021 by měl začít platit návrh zákona, který by zásadně proměnil dávky na bydlení. Vzniknout by měl i nový příspěvek. Znamenat to ale bude zrušení doplatku na bydlení a zpřísnění jeho výplaty. Tato změna by mohla zasáhnout až 1/3 rodičů samoživitelů spadajících do střední třídy. Zhoršila by se situace jak v chudých regionech, tak i ve velkých městech.