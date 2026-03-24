Darujete dům dětem? Jak správně ošetřit věcné břemeno dožití a nepřijít o střechu nad hlavou
- Darování nemovitosti dětem s věcným břemenem dožití může zajistit klidné bydlení, ale jen pokud je správně nastaveno a zapsáno v katastru.
- Špatně formulovaná smlouva často vede k rodinným sporům o placení energií nebo nákladných oprav domu.
- Nečekané komplikace pro vaše bydlení může přinést i následný prodej domu nebo snaha dítěte získat na něj hypotéku.
Paní Marie darovala svému synovi rodinný dům s tím, že v něm „může dožít“. Smlouvu si stáhla z internetu, podepsali ji a maminka s klidným srdcem dál přebývala v domě. Jenže o dva roky později si syn vzal hypotéku, přestal splácet a dům skončil v dražbě. Nový majitel sice respektoval její právo bydlení, ale požadoval úhradu energií i oprav, které ve smlouvě nikdo neřešil. Paní Marie najednou neměla jistotu, kolik ji bydlení bude stát – a právní spor se táhl měsíce.
Podobných příběhů bychom mohli vytáhnout stovky. Nejsou totiž výjimkou. Právě proto je zásadní správně nastavit věcné břemeno dožití. Nejen formálně, ale i prakticky. Jaká jsou reálná rizika? Jak si věcné břemeno zřídit? Podívejte se na několik krizových scénářů, které mohou nastat.
Obsah:
- Co je věcné břemeno dožití a rozdíl oproti služebnosti
- Darovací smlouva: Kdo bude platit energie a opravy?
- Prodej domu a hypotéka: Jaká hrozí rizika pro obě strany
- Jak a kdy zaniká věcné břemeno (možnosti zrušení)
- Zápis do katastru: Postup a cena věcného břemene
- Shrnutí rizik: Věcné břemeno vs. hypotéka
- Rady odborníků pro bezpečný přepis nemovitosti
Co znamená věcné břemeno na dožití a jaký je rozdíl oproti služebnosti
Téměř každý již slyšel termín „věcné břemeno“, který se běžně používá. Občanský zákoník ho ale chápe spíše jako širší kategorii, která se dále dělí na služebnosti a reálná břemena. Co to znamená?
V rámci věcného břemene na dožití dostává určitá osoba právo užívat nemovitost až do konce svého života, přičemž vlastník je povinen toto užívání strpět. Zásadní je si uvědomit, že toto právo se váže k nemovitosti, nikoli ke konkrétnímu majiteli. To znamená, že chrání oprávněnou osobu při změně vlastníka, například v případě prodeje nebo exekuce.
A tady se dostáváme k vysvětlení, jaký je rozdíl mezi služebností a věcným břemenem. Služebnost znamená, že vlastník musí něco strpět, například bydlení rodiče, zatímco reálné břemeno znamená aktivní povinnost něco poskytovat.
Zjednodušeně řečeno ale platí, že nejde o „dohodu v rodině“, nýbrž o právní institut, který má účinky vůči třetím osobám, pokud je tedy správně zapsaný, což se v úvodním příběhu paní Marii nepovedlo.
V praxi se lidé často mylně spoléhají jen na „ústní dohodu“ v rodině nebo na samotný text v darovací smlouvě. Pokud ale nedojde k oficiálnímu zápisu tohoto práva do katastru nemovitostí, nemáte plnohodnotnou ochranu.
Darovací smlouva na dům s věcným břemenem: Kdo platí energie a opravy?
Teoretický příklad z praxe: Rodiče darují své dceři dům a nechají si zřídit věcné břemeno dožití, ale ve smlouvě vůbec neřeší, kdo bude platit energie a opravy. Rodiče v domě dál bydlí, topí, svítí a používají vodu, takže logicky spotřebovávají energie. Po pár letech ale začne zatékat střechou a oprava stojí statisíce. Dcera řekne: „Dům užíváte vy, tak si to zaplaťte.“ Rodiče naopak namítají: „My nejsme vlastníci, oprava je tvoje povinnost.“ Spor vygraduje a nakonec skončí u soudu.
Právě přesná formulace věcného břemene v darovací smlouvě je samostatnou kapitolou. Rodiče totiž často řeší jen samotné právo dožití, ale už neřeší například každodenní provoz. Při zkoumání soudních judikatur ve sporech o věcné břemeno se velmi často promítá právě otázka nákladů na provoz a opravy. Soudy opakovaně řeší situace, kdy darovací smlouva tyto povinnosti neřeší nebo je upravuje nejasně.
Smlouva by měla jednoznačně určit, kdo hradí energie, kdo platí fond oprav, kdo nese náklady na údržbu nebo například daň z nemovitosti. Právě tyto detaily totiž v praxi vedou ke sporům.
Nejvyšší soud například zdůraznil, že oprávněná osoba z věcného břemene není „pasivním uživatelem zdarma“. Naopak platí, že se musí přiměřeně podílet na nákladech spojených s užíváním nemovitosti, zejména na jejím zachování a opravách. Podle judikatury zároveň není možné automaticky přenést všechny náklady na vlastníka – rozhodující je, jak intenzivně oprávněná osoba nemovitost užívá a jak byl vztah mezi stranami nastaven.
V souvislosti s tím se také ukazuje, že rozhodně není radno se spoléhat na univerzální vzor věcného břemene dožití, který si například stáhnete z internetu. Právě tyto dokumenty často neřeší konkrétní situace, jako jsou havárie, rekonstrukce nebo rozsah užívání společných prostor. Odborníci proto doporučují připravit smlouvu individuálně u vybraného advokáta.
Dítě si bere hypotéku nebo dům prodává. Co se stane s břemenem?
Krizový scénář: Dcera zdědí od rodičů dům, ve kterém mají rodiče zřízené věcné břemeno dožití. Dcera si chce vzít hypotéku na rekonstrukci a dá dům do zástavy bance. Banka ale při ocenění zjistí, že v domě mají rodiče právo doživotního bydlení, což výrazně snižuje jeho hodnotu. Úvěr proto buď zamítne, nebo nabídne výrazně nižší částku. Dcera začne na rodiče tlačit, aby břemeno omezili nebo zrušili, protože jinak nedosáhne na financování. Rodiče se tak dostávají do nepříjemné situace: buď si ponechají jistotu bydlení, nebo „pomohou“ dítěti a oslabí vlastní právní ochranu.
Jde jen o vzorový scénář, ale i jemu podobné se stávají a jedním z nejčastějších dotazů bývá, jak vlastně funguje věcné břemeno dožití a hypotéka. Pro banky totiž představuje věcné břemeno významné omezení, jak naznačuje už příběh výše.
Nemovitost zatížená právem dožití má nižší zástavní hodnotu. Banky proto často:
- hypotéku neposkytnou,
- nebo požadují souhlas oprávněné osoby,
- případně trvají na omezení břemene.
Pokud vlastník nemovitost prodá, situace je odlišná. Věcné břemeno zapsané v katastru nezaniká a přechází na nového majitele. Ten je povinen ho respektovat.
To platí i v případě exekuce. Právě proto je klíčové, aby bylo břemeno řádně zapsáno. Věcné břemeno nezapsané v katastru totiž představuje zásadní riziko – vůči třetím osobám nemusí obstát.
Z praktického pohledu to znamená, že dům zatížený břemenem je hůře prodejný a jeho cena může být výrazně nižší.
Jak a kdy zaniká věcné břemeno dožití (možnosti zrušení a výmazu)
Krizový scénář: Rodič daroval synovi byt a zřídil si věcné břemeno dožití. Po několika letech se ale rozhodne přestěhovat do menšího bytu a se synem se domluví, že už právo bydlení nechce využívat. Sepíší dohodu o zrušení břemene, ale zapomenou podat návrh na výmaz do katastru. Když chce syn byt prodat, kupující odstoupí, protože v katastru stále visí věcné břemeno. Syn tak musí dodatečně řešit administrativu, což prodej zpozdí o několik týdnů.
V této části článku si vyjmenujeme nejen jednotlivé možnosti zrušení věcného břemene, ale také to, na co si dát pozor, aby se vám celý proces ještě nezkomplikoval.
Nejčastěji dochází k zániku věcného břemene úmrtím oprávněné osoby. Tím ale proces nekončí. Ačkoliv právo fakticky zanikne, v katastru zůstává zapsáno. Proto je nutné aktivně podat návrh na jeho výmaz a doložit například úmrtní list. Bez tohoto kroku může zápis komplikovat další nakládání s nemovitostí.
Vedle toho existují podle občanského zákoníku a katastrálního zákona i další způsoby, jak probíhá zrušení věcného břemene dožití:
- Dohoda stran – vlastník a oprávněná osoba se dohodnou na zrušení (viz příklad výše).
- Splynutí – oprávněná osoba se stane opět vlastníkem.
- Rozhodnutí soudu – typicky se tak stane v případě, kdy dojde k hrubému nepoměru mezi zatížením a výhodou nebo se podstatně změní poměry.
- Zánik nemovitosti nebo její zásadní změna – dům může být zničen během požáru.
- Vzdání se práva – oprávněný se práva jednostranně výslovně vzdá, a to písemně s ověřeným podpisem.
U všech těchto případů stále platí, že ke zrušení věcného břemene nedojde, dokud si dotyčný nevyžádá výmaz v katastru.
Zápis do katastru nemovitostí: Jaký je postup a cena věcného břemene?
Při zřizování břemene hraje zásadní roli i otázka nákladů. Lidé se často ptají, kolik se platí za věcné břemeno nebo jaká je cena věcného břemene dožití.
Samotné zřízení práva není zpoplatněno, ale platí se návrh na vklad do katastru nemovitostí, který je nutnou podmínkou k tomu, aby byl závazek platný mezi oběma stranami. V roce 2026 činí poplatek 2 000 korun. Pokud je návrh podán elektronicky, například přes datovou schránku nebo Portál občana/katastru, je částka o 20 procent nižší, tedy 1 600 korun.
Od roku 2025 navíc nelze používat kolkové známky – platba probíhá převodem, kartou nebo v hotovosti na pokladně.
Zásadní je, že zápis do katastru má tzv. konstitutivní účinek. Jinými slovy: bez něj právo vůči třetím osobám neexistuje. Věcné břemeno nezapsané v katastru tak poskytuje pouze velmi omezenou ochranu.
Vliv věcného břemene na hypotéku (shrnutí rizik)
|Jak ovlivňuje věcné břemeno hypotéku?
|Rizika pro rodiče
Doporučení odborníků a právníků:
- Myslete na hypotéku již při sepisování smlouvy a dopředu nastavte podmínky.
- Přesně definujte obsah břemene.
- Upravte náklady a opravy: kdo je platí, kdo platí údržbu a velké investice.
- Zakotvěte pravidla pro prodej a zatížení nemovitosti, např. povinnost informovat oprávněného nebo možnost odmítnout zástavu bez souhlasu.
- Zakomponujte do smlouvy ochranné mechanismy.
- Nespoléhejte na univerzální vzory smluv.
- Zvažte také alternativy k darování, např. převod až po smrti nebo kombinaci s jinými věcnými právy.
- Zajistěte si správný zápis do katastru.
Přepsat dům na děti znamená, že jim věříte. Život ale občas přinese nečekané situace, ať už jsou to dluhy, rozvod nebo obyčejná hádka o peníze na novou střechu. Správně nastavené věcné břemeno proto není o nedůvěře, je to zkrátka jen zdravá pojistka.