Jak si chránit osobní data při hledání půjčky na internetu
Ochrana vašich osobních údajů při hledání půjčky na internetu je zásadní. V případě zadávání citlivých údajů, jako jsou bankovní údaje a doklady o příjmu, je proaktivní opatření klíčové k prevenci zneužití nebo podvodů.
Jak si chránit osobní data
Podávejte žádosti prostřednictvím ověřených kanálů
Žádosti podávat pouze prostřednictvím oficiálních a zabezpečených kanálů: Používejte oficiální webové stránky věřitele, autorizované pobočky nebo regulované digitální platformy pro půjčky. Vyhněte se neznámým webovým stránkám nebo zástupcům třetích stran, kteří nemají řádné kvalifikace. Vždy si zde ověřte, zda je věřitel regulován Českou národní bankou.
Před přihlášením si pokaždé zkontrolujte, zda je adresa webové stránky, ke které chcete přistupovat, správná.
Pamatujte: symbol šifrování připojení neznamená, že je připojení bezpečné. Certifikát použitý k šifrování připojení může pocházet z nedůvěryhodného zdroje. Proto si v každém případě ověřte adresu webové stránky, na které se nacházíte, i když začíná https:// a má symbol šifrování (visací zámek nebo v případě Google Chrome ikonu ovládacího centra).
Při sdílení dokumentů buďte opatrní
Nikdy neposílejte soukromé informace ani citlivé dokumenty prostřednictvím nechráněného e-mailu, aplikací pro zasílání zpráv nebo veřejných sítí Wi-Fi. Při odesílání nebo nahrávání dokumentů vždy používejte zabezpečené, šifrované připojení.
Souhlas a soukromí
Ujistěte se, že rozumíte shromažďování údajů a že s ním výslovně souhlasíte. Renomovaní věřitelé vám předloží jasné oznámení o ochraně osobních údajů, které vysvětlí, jak budou vaše údaje používány, ukládány a chráněny. Máte právo kdykoli odmítnout nebo odvolat souhlas.
Používejte vícefaktorové ověření
Pokud je k dispozici, povolte pro svůj online úvěrový účet dvoufaktorové ověřování, abyste přidali další vrstvu zabezpečení. Pokud narazíte na jakékoli nesrovnalosti nebo máte podezření na zneužití vašich dokumentů, okamžitě to nahlaste věřiteli a příslušným orgánům.
Běžné metody používané podvodníky
Phishing – podvod, který zahrnuje vydávání se za důvěryhodné instituce, jako jsou banky nebo vládní agentury. Kyberzločinci rozesílají e-maily nebo textové zprávy s odkazy na falešné webové stránky, kde se pokoušejí získat vaše přihlašovací údaje, čísla karet nebo jiné citlivé informace.
Vishing (hlasový phishing) – útok zahrnující telefonický kontakt. Podvodníci, kteří se vydávají za zaměstnance banky nebo jiné instituce, vás přesvědčí k poskytnutí osobních údajů nebo k provedení převodu peněz.
SPAM – hromadné rozesílání nevyžádaných e-mailů nebo textových zpráv obsahujících odkazy na nebezpečné webové stránky. Také se snaží přesvědčit uživatele k provedení konkrétních akcí, jako je kliknutí na odkaz nebo otevření přílohy. SPAM může obsahovat phishing i malware.
Jak dbát o bezpečné online sjednání půjčky?
Při telefonickém kontaktu se vás zaměstnanec spolehlivé firmy poskytující půjčku nikdy nebude ptát na vaše přihlašovací jméno, heslo ani PIN. Přihlášení k telefonním službám probíhá VŽDY prostřednictvím automatizovaných služeb.
Zkontrolujte, zda SMS zpráva s autorizačním kódem odpovídá operaci, kterou provádíte.
Bezpečné heslo by se mělo skládat z velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků (např. ?, #, @, &) a nemělo by se jednat o slovo ze slovníku ani o heslo používané na jiných webových stránkách.
Používejte antivirový software. Nainstalujte si jej do počítače, chytrého telefonu a tabletu, abyste je ochránili před malwarem.
Pravidelně aktualizujte operační systém a software.
Dbejte na to, aby poskytovatel byl ověřený a měl licenci ČNB.
Kyberzločinci neustále vylepšují své metody, jak odcizit data a získat přístup k vašim úsporám. Pravidelné dodržování bezpečnostních postupů, jako je vytváření silných hesel, vyhýbání se podezřelým e-mailům a používání bezpečných přihlašovacích údajů, může pomoci chránit vaše finanční prostředky.