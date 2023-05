Chcete stabilní pasivní příjem? Investujte do půjček | e15.cz

Češi si odjakživa s chutí půjčují peníze. Někdy je to proto, aby si koupili věci, po kterých touží, jindy, aby zaplatili nečekané výdaje nebo se dostali ze složité životní situace. Ať už je důvod půjčování jakýkoliv, stále méně lidí se obrací na banky, protože je zde čeká mnoho papírování, dlouhé čekání a ne vždy dopadne žádost pozitivně.

Hitem se tak staly P2P půjčky, tedy půjčky, u kterých půjčují peníze lidé lidem. Pro jednu stranu to znamená možnost, jak si snadno půjčit peníze, pro druhou stranu to znamená snadno vydělané peníze na úrocích.

Investujte snadno a rychle

P2P půjčky investice jsou k dispozici všem, kteří mají nějaký kapitál navíc. Jestliže máte peníze na svém účtu a nechcete, aby vlivem inflace ztrácely na hodnotě, nechte je vydělávat. Pro investování do půjček je potřeba se zaregistrovat na portálu Julu.cz jako investor.

Autor: P2P Investments s.r.o.

Na tomto P2P portálu žádají lidé o půjčky a investoři jim je poskytují. Jako investoři si zde můžete vybírat, komu své prostředky poskytnete. Jednoduše půjčíte peníze a následně vám budou chodit v pravidelných splátkách a vy budete vydělávat na úrocích.

Je to velmi snadné a zabere to minimum času, pouze si vyberete zájemce, potvrdíte mu půjčku a následně už se jen díváte, jak vám každý měsíc přibývají peníze. Investice do p2p pujcek nejsou žádná věda.

Julu.cz je licencováno u ČNB a žadatelé o půjčky jsou prověřováni v registrech, vybírat si můžete z 6 typů půjček podle rizikovosti. Je tedy na vás, jestli zvolíte bezpečnou půjčku žadateli, který ručí nemovitostí a doloží příjem nebo výnosnější půjčku žadateli, který příjem doložit nemůže. Vše se vyřizuje online, vy tedy nemusíte nikam chodit a s minimálním úsilím si zajistíte pravidelný pasivní příjem.

Na webu je také investorská kalkulačka, která vám ukáže, kolik můžete půjčením peněz vydělat. Jen si představte, že máte každý měsíc mnoho tisíc navíc zcela bez práce.

Zjistěte více informací na Julu.cz, zaregistrujte se jako investor třeba ještě dnes a investice do půjček mohou začít vydělávat i vám.