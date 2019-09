Fondy životního cyklu chrání zainvestované peníze před krizí | E15.cz

Investice do fondů patří mezi stále oblíbenější cesty vedoucí ke zhodnocení majetku. Mezi oblíbené investiční nástroje patří i takzvané fondy životního cyklu. O co se jedná?

Princip strategie fondu životního cyklu spočívá v tom, že správce zvoleného fondu investované peníze zprvu investuje se snahou co nejvíce je zhodnotit. Většinou tedy do akcií, což sebou samozřejmě nese i rizika. Jak se ovšem blíží investorem stanovený výběr peněz z fondu, správce fondu investované peníze přesune z akcií do méně rizikových aktiv. Nakoupí za ně například fondy peněžního trhu.

Výhody fondů životního cyklu

Mezi investory je mnoho domácností, které nemají čas a často ani chuť zabývat se děním na finančních trzích. I proto jsou fondy životního cyklu jsou často označovány jako vůz s řidičem, který vás bezpečně dopraví do cíle.

Hlavním cílem takzvaných fondů životního cyklu je zainvestované peníze v podílovém nebo penzijním fondu ochránit před krizí, která by mohla udeřit ve chvíli před výběrem peněz a vymazat tak podstatnou část investorova portfolia.

Fondy životního cyklu jsou šikovné pro ty cíle, kdy investor ví, že všechny zainvestované peníze, nebo alespoň většinu, bude opravdu potřebovat až na konci zvoleného horizontu.

Často je používáme pro jakési startovné pro děti. Tuto strategii lze při pravidelném investování i větších investicích použít u většiny v tuzemsku nabízených podílových fondů.

Tip: Lákají vás investice? Srovnejte si možnosti na naší šikovné investiční kalkulačce

Výhody a nevýhody

Samozřejmě, že i investiční strategie životního cyklu má své nevýhody oproti jiným typům investičních strategií. Ve chvíli, kdy investor do takového fondu investuje pravidelně ale po menších částkách, nedostatek investovaného kapitálu mu ubírá z času potřebného ke zhodnocení investice. Její následné „zkonzervativnění“ mu už výnos nepřinese.

Ale tím, že tyto fondy postupem času snižují podíl akcií v portfoliu a zvyšují podíl méně kolísavých nástrojů, řeší otázku správného načasování výběru peněz z fondu. Zainvestované peníze například v dluhopisech nepodléhají tolik dynamickým propadům a vzestupům jako třeba akcie.

I v případě fondů životního cyklu lze s investicí pracovat. Když přijde nějaký výkyv na trzích, lze samozřejmě s výplatou zainvestovaných peněz počkat, až se trhy dostanou zase na vyšší hodnoty.