Investiční tipy pro rok 2021? Odborník doporučuje středoevropské akcie i online společnosti | E15.cz

1. Středoevropské akcie

Akcie v zemích střední a východní Evropy (zejména Česká republika, Slovinsko, částečně Polsko) považujeme za nejatraktivnější sázku v rámci celosvětového akciového trhu. Zájem o akcie našeho regionu probíhá ve vlnách. Vždy jsou pár let populární a pak mnoho let ne. Myslíme si, že by se po mnoha letech nízké popularity mohla situace obrátit. Na finančním trhu je enormní množství nových peněz vydaných centrálními bankami na pomoc ochromené ekonomice, které budou hledat efektivní umístění a levné středoevropské akcie by mohly být dobrým lákadlem.

Kdo nemá čas sledovat dění kolem jednotlivých společností a vybírat si akcie sám, pro toho je vhodnou cestou využití podílového fondu, který akcie vybírá za něj. Jedním nákupem lze v podobě fondu získat desítky různých akcií, což významně snižuje riziko špatného výběru. Na trhu je několik fondů zaměřených na středoevropské akcie a stačí si některý z nich vybrat – ať už podle nákladovosti nebo toho, jak se mu dlouhodobě daří v porovnání s ostatními.

2. Vybrané korporátní dluhopisy

Vesmír firemních dluhopisů je obrovský a v posledních letech roste i díky nízkým úrokovým sazbám. Ty umožňují financovat subjekty, kterým by dříve půjčil málokdo. Jak se v tom vyznat a nepřijít o peníze, když víme, že žádný úrok nenahradí jistinu?

Pokud si sami nechceme vytvářet rozsáhlou analýzu, je vhodné využít některého z investičních fondů zaměřeného na korporátní dluhopisy. Pak je větší šance, že nesáhneme vedle, protože dluhopisy vybírá profesionální portfolio manažer a jednou platbou v řádu stovek či tisícikorun koupíme balík mnoha desítek dluhopisů. I kdyby některý z emitentů zkrachoval, naši investici to při takovém počtu významně neohrozí.

Korporátní dluhopisy jsou v současné době jedna z mála tříd aktiv, u kterých je stále možné najít slušný výnos. Je však třeba vybírat ještě pečlivěji než dříve, protože centrální banky svými operacemi „luxují“ trh, takže na něm příliš mnoho příležitostí nezbývá.

3. Investice do online společností (venture debt)

Vítězi minulého roku byly firmy, které svůj business přesunuly na internet. Třeba takový rozvoz potravin s objednáním po internetu – v době covidové s lidmi uvězněnými doma doslova zlatý důl. Ale nejde jen o probíhající uzavírky společnosti. Přesun činností, které jsme dříve byli zvyklí provozovat offline, na web je trend, který je v mnoha ohledech stále na začátku a skýtá obrovskou investiční příležitost.

Na trhu se již objevují fondy, zaměřené na poskytování půjček firem, které třeba ještě nejsou evropskou obdobou Netflix nebo Airbnb, ale chtějí dál růst a potřebují k tomu nový kapitál (venture debt). V anglosaském světě jde o běžný způsob financování mladých (nejen) digitálních firem, u nás je zatím v plenkách. O to větší příležitost se zde nabízí. Podmínkou je většinou investice větší než milion korun, protože se jedná o tzv. fondy kvalifikovaných investorů.

Autor je ze společnosti Conseq.