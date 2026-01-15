Investiční trhy v roce 2026 pohledem analytiků Mercurius Pro, o. c. p.
Nový rok je tady a s ním i čerstvý vítr v oblasti investičních trhů. Zeptali jsme se analytiků obchodníka s cennými papíry, Mercurius Pro, co můžeme v nastávajícím roce očekávat v globálním i domácím prostředí.
Rok 2025 byl plný turbulence – od AI boomu přes geopolitické napětí až po změny v měnové politice. Jak vidíte globální investiční prostředí v roce 2026? Jaké hlavní trendy očekáváte?
Rok 2026 by měl být rokem pokračující stabilizace a mírného růstu. Globálně očekáváme pozitivní vývoj podporovaný technologickými inovacemi, zejména v oblasti umělé inteligence a zelené energetiky. Indexy jako S&P 500 by mohly dosáhnout nových maxim díky pokračujícímu snižování úrokových sazeb centrálních bank, oživení ekonomiky v USA a Evropě a masivním investicím do AI infrastruktury.
Americká ekonomika by měla růst kolem 1,9–2,0 %, emerging markets jako Čína nebo Indie nabídnou vyšší tempo.
Rizika jako geopolitické napětí nebo inflační tlaky však zůstávají, proto doporučujeme diverzifikaci – akcie, dluhopisy, komodity jako zlato.
Které sektory budou podle vás na globálních trzích v roce 2026 nejperspektivnější a proč?
Nejperspektivnější budou jednoznačně technologie spojené s AI, polovodiče a datová centra – firmy jako Nvidia, Microsoft nebo TSMC budou těžit z masivního růstu poptávky. Dále zelená energetika a obnovitelné zdroje, kde se očekává boom díky regulacím EU i USA. Zdravotnictví a biotechnologie také porostou díky stárnutí populace. Naopak tradiční energetika nebo některé cyklické sektory mohou zaostávat.
V Mercurius Pro doporučujeme klientům tematické ETF zaměřené na tyto „trendy“ oblasti pro snadnou expozici.
A co rizika? Jaká největší ohrožení vnímáte pro globální trhy v příštím roce?
Největší rizika jsou geopolitická – pokračující konflikty na Blízkém východě, napětí mezi USA a Čínou nebo volby v klíčových zemích. Dále vysoké státní zadlužení, které může vést k vyšším výnosům dluhopisů, a případný návrat inflace kvůli strukturálním faktorům jako deglobalizace nebo nedostatek pracovní síly. Trhy jsou navíc na vysokých valuacích, takže korekce není vyloučená. Klíčem je rizikový management a nepanikařit při volatilitě.
Přejděme k českému trhu. Jak se bude vyvíjet v kontextu globálních trendů a domácích faktorů?
Český trh vidíme velmi pozitivně – ekonomika by měla růst kolem 2 %, inflace se stabilizuje u 2% cíle ČNB, koruna zůstane silná. Očekáváme vyšší aktivitu retailových investorů, což podpoří likviditu PX indexu.
Klíčovým trendem bude příliv „nováčků“ – lidé hledají alternativy k tradičnímu penzijnímu spoření, protože státní důchody nestačí. Pravidelné investování do S&P 500 je ideální volba: historicky 7–10 % ročně po inflaci, nízké náklady a diverzifikace.
Zmínili jste příliv nových investorů. Jaký vliv to bude mít na český trh a jaké příležitosti to přináší?
Tento příliv zvýší objemy obchodů a likviditu, což je pozitivní pro celý trh. Nováčci přinášejí čerstvý kapitál, často směřovaný do zahraničních aktiv jako americké akcie nebo ETF. V Mercurius Pro to vidíme denně – klienti začínají s malými pravidelnými částkami a postupně budují portfolia.
Velkou roli hraje státem podporovaný dlouhodobý investiční produkt (DIP), který nabízí daňové výhody: odečet až 48 000 Kč ročně od základu daně a příspěvky zaměstnavatele až 50 000 Kč bez zdanění. Je to perfektní nástroj pro penzijní zajištění s minimálně 10letým horizontem.
Jak konkrétně by měli začátečníci postupovat? Jaké rady máte pro ty, kteří tento rok zvažují vstup na trhy a využití DIP nebo pravidelných investic do S&P 500?
Začněte analýzou svých cílů a rizikového profilu. Pravidelnost je klíč: investujte měsíčně fixní částku do diverzifikovaných ETF na S&P 500 – efekt průměrování nákladů minimalizuje riziko špatného načasování. Využijte DIP pro daňové úspory a složené úročení. Nekupujte na euforii, diverzifikujte a držte dlouhodobě.
V Mercurius Pro, o. c. p., nabízíme poradenství na míru a makléře „k ruce“ už od minimální výše vkladu.
Děkujeme za podrobný a inspirativní pohled. Co byste na závěr vzkázali našim čtenářům?
Rok 2026 slibuje příležitosti pro ty, kdo investují chytře a dlouhodobě. Držíme palce všem investorům – ať je rok 2026 úspěšný!