Investujeme: Kde hledat levné akcie? | E15.cz

Z pohledu na grafy amerického indexu S&P 500 a německého DAXu burziáni tuto ledovou sprchu ze statistických úřadů nevnímají tak negativně. Americké akcie zažily jeden z nejlepších vstupů do nového roku a smazaly tak většinu ztrát z předchozího čtvrtletí. Německé akcie se také drží letos v zeleném, byť o zahojení z medvědího trhu zatím hovořit nelze.

Vývoj amerického akciového indexu S&P 500 (denní graf – D1):

Vývoj německého akciového indexu DAX (denní graf – D1):

Vývoj německého akciového indexu DAX

Proč takový rozdíl mezi výkonností amerických a německých akcií? V první řadě je německá ekonomika nyní mnohem slabší, když se jen těsně vyhnula recesi, zatímco v USA se ještě vezou na Trumpových daňových škrtech.

Za druhé jde o obrat v měnové politice v USA – Fed totiž může ve velkém snižovat úrokové sazby a tím stimulovat ekonomiku i akcie. U Evropské centrální banky takovýto „boost“ čekat nemůžeme.

A v neposlední řadě z posledního pohybu trhu cítím stále přítomný „cool faktor“, který si americké akcie díky značkám jako Amazon, Google, Netflix stále drží, a jako magnet nasávají peníze z celého světa. Míra optimismu a nadšení je proto v USA mnohem vyšší a žene celý index do valuací PE nad 16 (viz graf níže), což znamená akciový ziskový výnos cca 6,2 procenta při 10letém výnosu dluhopisu 2,7 procenta, čímž akcioví investoři ve Spojených státech akceptují rizikovou prémii pouze 3,5 procenta. Z historického hlediska nejde o nějak přehnaná čísla, ale po 10 letech konjuktury a býčího trhu v USA je třeba držet emoce na uzdě.

Německo je ve srovnání s tímto přístupem úplně out. Poměr PE u indexu DAX se pohybuje na 11,5, investoři tedy požadují ziskový výnos 8,7 procenta při výnosu 10letých německých vládních dluhopisů pouhých 0,1 procenta, což nám matematicky dává rizikovou prémii v Německu na celých 8,6 procenta. Pokud tedy stále věříte společnostem jako SAP, BMW, Continental, Allianz a nečekáte, že je američtí giganti vyřadí z globálního trhu, tak burza ve Frankfurtu nabízí výrazně lepší poměr cena/výkon než Wall Street. A aktuální kurz EUR/USD hraje do karet spíše vývozním společnostem z DAXu, než společnostem jako Coca Cola a Boeing, které své zahraniční zisky musejí do dolarů přepočítávat stále silnějším kurzem.

Třeba Daniel Křetínský v německých společnostech hodnotu vidí a nebál se pro ovládnutí obchodního řetězce Metro šlápnout mimo své zavedené obory, kterými jsou energetika a média.

Porovnání vývoje PE pro akciové indexy S&P 500 a DAX:

Akcie

DAX Index

Autor je zakladatelem a analytikem portálu FXstreet.cz.