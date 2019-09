Je čas nakupovat akcie? | E15.cz

Americké akcie si letos připisují slušné zisky a stále se pohybují v blízkosti svých historických maxim. To je trochu v podivem vzhledem k tomu, že většina faktorů hraje proti dalšímu pokračování býčího trhu. Jedna těžká váha jej ale udržuje při životě a tou je Fed. Jak to bude dále? Má Fed dost síly a vůle posunou akcie ještě výše?

Vypadá to, že americká centrální banka již udělala, co mohla. Její obrat v měnové politice na přelomu roku zabránil nastartování medvědího trhu a snížení úrokových sazeb před třemi týdny nechává akcie vysoko. Je však třeba si uvědomit, že do cen akcií je již započítán další prudký pokles úroků cca o 1 procento v následujících 9 měsících. Tomu odpovídají i výnosy dluhopisů, které na 10 letech spadly až na 1,50 procenta. Na Fed se tedy dále spoléhat už nedá. Pro pokles úroků až někam k nule by totiž musela přijít recese, a to akcioví býci zajisté nechtějí.

Vývoj amerického akciového indexu S&P 500 (denní graf – D1)

Akciový indexAutor: Ondřej Hartman

Pojďme se podívat na vývoj zisků, které jsou tím hlavním podpůrným faktorem od konce recese v roce 2009. Z grafu můžeme vidět, že zisk na jednu „akcii“ S&P 500 v posledních 12 měsících víceméně stagnuje a odhady se posouvají stále níže. Není se co divit – objem mezd roste v USA rychleji než HDP a exporty jsou slabé vzhledem ke slabosti globální ekonomiky, na zisky tím pádem zbývá méně z celého produkčního koláče. Ceny ropy a zemního plynu jsou také velice nízko, takže energetické společnosti táhnou zisky směrem dolů.

Vývoj zisků na akcii a jejich odhadu pro S&P 500

AkcieAutor: Ondřej Hartman

Vývoj odhadu zisků S&P 500 pro jednotlivá čtvrtletí roku 2019

Vývoj zisků akciíAutor: Ondřej Hartman

Pro další růst by tedy musel trh přesedlat z nynějšího poměru PE 16,6 na vyšší hodnoty kolem 18. To se mi zdá málo pravděpodobné - riziková přirážka by musela klesnout a trh by musel jet na euforii celosvětového růstu podobné roku 2017, což je ve světle posledního vývoje světových ekonomik a obchodní válce mezi Čínou a USA příliš optimistický scénář.

Vývoj indexu S&P 500 a jeho implikované hodnotě při různých hodnotách PE

AkcieAutor: Ondřej Hartman

Za mě tedy není úplně vhodný čas nakupovat akcie, a to ani když se podíváme mimo USA. Německý index DAX už sice ze svých maxim něco málo ubral, cykličnost jeho hlavních komponentů, automobilek, je ale příliš velká a propad zisků nejspíš bude pokračovat. Evropská centrální banka už navíc nemá moc kam sáhnout a podpořit trh uvolněním měnové politiky. Mezi akciemi je tedy v dnešní rizikové době, kdy všichni už očekávají recesi, těžké vybírat.

Vývoj německého akciového indexu DAX (denní graf – D1)