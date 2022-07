Kam vložit peníze? Dlouhodobé plány není třeba měnit | E15.cz

Aktuálně neexistuje proti současné inflaci ochrana a je potřeba se s tím smířit. Úspory trpí úplně všude. Peníze na běžných účtech a v hotovosti drtí inflace samozřejmě nejvíce. Na spořicích účtech je to trochu lepší. U investičních nástrojů je to velmi individuální. „Výnosy se pohybují od začátku roku v rozmezí -50 do + 50 procent. Doba je tedy nelehká a nezbývá, než zachovat chladnou hlavu a držet se nastavené strategie,“ komentuje Lukáš Urbánek, finanční poradce skupiny Partners.

Situace na trzích

Inflaci ve výši 15 procent překonají jen málokteré investice. „Musíme si nalít čistého vína. Překonat investováním a obchodováním v České republice cca 15procentní inflaci nebude vůbec jednoduché. Tedy si myslím, že boj s inflací dopadne tak, že budeme rádi, když její efekt alespoň nějak zmírníme,“ upozorňuje obchodní ředitel brokerské společnosti XTB Vladimír Holovka.

To ale podle něj rozhodně neznamená, že by lidé měli na investice rezignovat. Zaměříme-li se na investory, kteří se rozhodli investovat v delším časovém horizontu, tak ti se nemusí současnými výkyvy na trzích vzrušovat. Světové burzy se přes všechny krachy a krize, kterých jsme za uplynulá desetiletí zažily mnoho, vždy zotavily a vzrostly nad předchozí hodnoty.

Krátkodobým obchodníkům volatilita na trzích zase přináší nejednu zajímavou příležitost. Všichni ale musejí počítat s tím, že letošní rok bude z hlediska výnosů podstatně jiný, než byly roky minulé. A to proto, že finanční trhy – s výjimkou dluhopisového trhu, který bude těžit z vysokých úroků – budou spíše volatilní a akciové trhy nejspíš klesnou.

„Doporučení by tedy znělo: Držte se svého dlouhodobého plánu. Největší chybou by bylo v panice a se ztrátou prodávat. Nynější propady jsou tak spíše příležitostí pro „nákupy se slevou“. Stejně jako v obchodě to ale neznamená, že bychom měli kupovat všechno, co je zrovna v akci. Především akcie mnohých technologických společností byly skutečně velmi drahé a jejich cena neodpovídala jejich reálným výkonům, ale do nebe ji vyhnala spíše určitá investiční horečka. Zde bych byl tedy velmi opatrný,“ říká Michal Valentík, člen investičního výboru společnosti Broker Trust.

Inflace časem klesne

Podle investičního stratéga skupiny Partners Martina Mašáta zhodnocení investic nelze poměřovat aktuální inflací. A to proto, že investice jsou ze své podstaty aktivem dlouhodobého charakteru. Podle něj se v horizontu roku svět opět nastaví na nový ‚normál‘. Přežijí silné a efektivní firmy, vyčistí se trh nezaměstnanosti a akciové trhy zas vyrazí směrem nahoru. Letošní rok však bude z hlediska výnosů slabší.

Letošní průměrná inflace kvůli prudkému zdražování energií, potravin a nájemného dosáhne přibližně na 13 procent a tuto metu se klasickým způsobem investování pravděpodobně nepodaří nikomu dohnat. „Výhoda ale je, že lidé začali více přemýšlet o investicích a nenechávají zbytečně ležet peníze na účtech,“ říká Mašát.

Prognóza České národní banky je navíc vcelku optimistická už na příští rok. Předvídá, že za rok inflace klesne na čtyři procenta a dále pak ještě níže až ke dvěma procentům. Což je budoucí růst ceny spotřebního koše. „A to je to číslo, které nás do budoucna zajímá. V tomto případě je veliká šance, že inflaci pobijí i konzervativní investice. Jako jsou státní dluhopisy, jejichž roční výnos se blíží šesti procentům,“ vysvětluje Martin Mašát s tím, že na investování je třeba nazírat z dlouhodobější perspektivy. Platí zde mechanismus, že s poklesem úrokových sazeb začne hodnota dluhopisů, resp. dluhopisových fondů růst. „Čekáme zde tedy zajímavé výnosy. Pozor ale na zahraniční dluhopisové fondy, konkrétně americké. Očekáváme, že sazby tam půjdou nahoru delší dobu než u nás. Výnosy těchto tedy budou pravděpodobně ještě nějakou dobu klesat,“ Jan Grufík, partner společnosti Freedom Financial Services.

Jak rozdělit rezervy?

Kvůli vysoké inflaci je třeba důkladně plánovat i krátkodobé a střednědobé výdaje tak, aby na běžných a spořicích účtech zůstávalo jen nezbytné minimum peněz a zbytek se zhodnocoval dle finančního plánu.

„Pro krátkodobé rezervy jsou aktuálně skvělé spořicí účty. Jejich úrokové sazby reagují pružně na změny prováděné Českou národní bankou. Pokud dále ČNB zvedne repo sazbu, banky zvednou i úrokové sazby na spořicích účtech,“ míní Jan Grufík.

Aktuální inflaci sice spořicí účty zdaleka neporazí, ale peníze jsou rychle po ruce a vklady jsou do výše 100 tisíc eur pojištěny. U některých termínovaných vkladů dosáhneme ještě na lepší úrok, ale zpravidla za cenu toho, že lze peníze vybrat až po uplynutí výpovědní lhůty, případně za určitý poplatek.

„Rezervu, kterou zamýšlíme skutečně použít pro nenadálé výdaje, bych tedy držel na spořicím účtu. Peníze, o kterých vím, že je nebudou potřebovat, ale zároveň nechci z nějakého důvodu investovat, bych „otáčel“ na krátkodobějších termínovaných vkladech, kde dosáhnu na o něco lepší zhodnocení než na spořicích účtech,“ doporučuje Michal Valentík.

Jak si stojí stavební spoření

Mezi produkty oblíbené na středně dobí patří stavební spoření. Ty však zatím nezvýšily úrokové sazby tak výrazně jako banky, roční úrok se zde pohybuje do 2,5 procenta p.a. K tomu je ale třeba přičíst ještě státní příspěvek až 2000 korun, různé marketingové akce a slevy nebo garanci vkladů.

„Na druhou stranu, chceme-li dosáhnout na státní podporu, zůstávají ve „stavebku“ peníze uloženy minimálně po dobu šesti let a sečteno podtrženo, dosáhneme celkového zúročení prostředků při nynějších podmínkách v nejlepším případě okolo 6 procent. Stavební spoření je tak nyní vzhledem k výši úrokových sazeb a inflaci atraktivní především možností získat následný úvěr pro financování bydlení,“ říká Michal Valentík.

Dlouhodobé plány není třeba měnit

Co se týče dlouhodobých investic, pokud má klient správně nastavený svůj plán a vím, jak mám dosáhnout svého cíle, tzn., kolik má mít akcií, kolik dluhopisů, tak Jan Grufík doporučuje pokračovat a nijak extra plán neměnit.

„Změna strategie by měla spíše vycházet z toho, kdy a jak potřebuje investor peníze. A ne z toho, co se zrovna děje na trzích. A pokud se nezměnil rizikový profil investora, tak svým způsobem není ani teď důvod něco měnit,“ říká Martin Mašát.

Víc než kdy dřív se nyní také potvrzuje, jak důležité je rozložení investice mezi více titulů například formou některého z podílových fondů, který rozloží prostředky klidně mezi stovky firem z různých odvětví. Portfolio je pak výrazně odolnější.

„Investorům, kteří se tímto přístupem řídili, tak nyní může kompenzovat propad technologických firem například růst akcií společností podnikajících v energetice,“ uvádí Valentík.

Komplikace by mohla nastat, pokud by bylo nutné na rezervy sáhnout. „V takovém případě je první na řadě spořicí účet a až následně ostatní části našich úspor, přičemž platí, že investice rušíme za cenu ztráty až jako poslední,“ doplňuje Lukáš Urbánek.

David Krůta, finanční specialista společnosti 4fin ještě dodává: „Určitě se teď bude objevovat spousta garantovaných, neodolatelných, jedinečných a bůhví jakých speciálních produktů, do kterých se vás budou prodejci snažit nalákat. Na místě je ale obezřetnost. V těchto „zázračných“ nabídkách se často skrývají mnohá rizika a občas i nějaký podvod.“

Velký nárůst počtu nových investorů

Do investování naskočily další tisíce lidí. „Začalo to už za covidu, kdy přední stránky novin neplnily pouze informace o covidu, ale i o propadech finančních trhů, například z důvodu narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců. Do investování už tehdy ‚naskákalo‘ mnoho nováčků. Viděli příležitost pro zajímavé obchody,“ tvrdí Vladimír Holovka z XTB.

Jedním z důvodů nárůstu zájmu je situace na českém realitním trhu. Tam se Češi často obracejí, když chtějí ochránit své úspory, nyní toho však kvůli nízké nabídce a vysokým cenám příliš nenabízí.

„Protože nám inflace vylétla extrémně vysoko, bylo jen těžko možné najít v uplynulých měsících nějakou investici, která by ji pobila. Avšak 15procentní inflace je údaj za uplynulých 12 měsíců. Dluhopisoví i akcioví investoři tak mají pravděpodobně to nejhorší již za sebou. Takže z pohledu investic se odteď do budoucna dívám už zase optimisticky. A to i přesto, že nás pravděpodobně čeká v České republice mírná recese,“ dodává Martin Mašát z Partners.