Komentář: Další vývoj na trzích? Sázím na pokles | E15.cz

Akciové trhy drtí čínský koronavirus. Hlavní světové akciové indexy prudce ztrácejí. Nejsledovanější americký index S&P 500, sdružující pět stovek největších amerických společností, ztratil jen během pondělka a úterka přes sedm procent, a vymazal tak zisky, kterých dosáhl za tři měsíce růstu. Ve středu se pokles přeci jen zpomalil. Panika mezi lidmi ale roste, na webech se rojí až katastrofické scénáře dalšího vývoje. Co lze tedy očekávat?

Problémem, kterému čelíme, není pouze koronavirus. Akciové trhy byly po téměř třicetiprocentním růstu z předchozího roku mimořádně drahé. To je fakt, který sám o sobě činil možnou silnější korekci pravděpodobnou.

Akciové indexy si již několik let navykly ignorovat jakákoli rizika a víru v jejich pozitivní vyústění automaticky zahrnovaly do svých hodnot. Pro negativní překvapení nebyl prostor. A pak se objevil virus, který se stal katalyzátorem pro silnou korekci. Virus je takový problém, že se technokratickými metodami, marketingovými prohlášeními ani tweety Donalda Trumpa porazit nedá. Co s tím vším má dělat investor?

Pro něho je na trzích nejdůležitější prevence. Jejím základem je diverzifikovat investiční portfolio mezi několik vzájemně nekorelovaných aktiv. Zpravidla mezi akcie, dluhopisy a zlato. Hodnota takových portfolií poklesla nyní mnohem méně a také na další pokles jsou zřejmě dobře připravena. Ostatní „nebojácní“ investoři si musí opět zvykat na to, že hodnoty akcií zkrátka čas od času silně kolísají.

Předpovědět další vývoj a dát všem univerzální radu je prakticky nemožné. Pokud bych si měl ale vsadit, pak hlasuji pro další pokles cen akcií. Sedmiprocentní propad ze začátku týdne je ve srovnání s vývojem po vypuknutí epidemie SARS v roce 2002 nebo prasečí chřipky v roce 2009 (kdy pokles přikrmila končící finanční krize) ještě mírný.

Ti, kteří dlouhodobě drží investiční portfolia složená převážně z akcií, by mohli zvažovat jejich prodej a realizovat tak tučný zisk, který jim poslední desetiletí zcela jistě přineslo. Je to čistě pragmatické rozhodnutí. Nevím, jestli může virus stáhnout ekonomiky do recese a spustit tím výraznější, možná několikaletý pokles. Pokud ano, měli prodávající investoři zajímavý zisk a také prostředky na nové nákupy zlevněných akcií.

Ostatní by se měli spíše soustředit na své dlouhodobější cíle a investiční horizont. Je normální, že ceny akcií kolísají a jejich krátkodobý vývoj je pro dlouhodobějšího investora nezajímavý, až zcela irelevantní. Je-li koronavirus jen krátko- až střednědobou epizodou, pak se nic mimořádného neděje. Jedná-li se o dlouhodobější vývoj, pak nás čekají období nákupu ve slevách, která se v našem delším horizontu nutně pozitivně projeví.

Autor je investiční analytik společnosti Broker Trust.