My se krizí proinvestujeme, hodnotí výsledky fondu r2p invest za rok 2020 jeho zakladatel Petr Žáček. | E15.cz

Očekávaného výnosu na maximální úrovni dosáhl fond již druhým rokem. „Hodnota prioritních investičních akcií dosáhla na konci roku navýšení o 11,43 % od prvního úpisu,“ informuje člen dozorčí rady fondu Petr Žáček. Majetek fondu na konci minulého roku dosáhl necelé půl miliardy korun. Hodnota výkonnostních akcií, které drží majitelé fondu, se zvýšila o celou pětinu a dosáhla 25,12 % p.a. Krize se tak paradoxně fondu nedotkla. „Naopak, stala se příležitostí, které jsme se chopili. My se zkrátka krizí proinvestujeme,“ říká optimisticky Petr Žáček.

Fond r2p invest nabízí skvělou příležitost investorům, kteří hledají proticyklickou alternativu k tradičním fondům. Funguje na takzvaném redistribučním modelu, díky kterému nabízí externím investorům výnos ve výši 7,4 % p.a. až 8,4 % p.a. v případě korunových akcií a 6,4 % p.a. až 7,4 % p.a. v případě eurových akcií. Ve chvíli, kdy je výnos fondu nižší než 7,4 % p.a. u korunových akcií, popřípadě 6,4 % p.a. u eurových akcií, zakladatelé fondu, tedy držitelé výkonnostních investičních akcií (VIA), dorovnávají tuto výši výnosu, a to až do výše jejich vlastních zdrojů, tedy fondového kapitálu připadajícího na VIA.

Autor: AVANT investiční společnost, a.s.

Možnosti pro investory

Investoři mají možnost nákupu dividendových investičních akcií (DIA) s pravidelnou čtvrtletní výplatou jako zálohou na podíl ze zisku či prioritních investičních akcií (PIA), u nichž je příjem z prodeje těchto akcií po třech letech od úpisu osvobozen od daně.

Fond je rozkročený napříč zeměmi v Evropě, Asii a Severní a Jižní Americe a. Díky tomu jsou analytici fondu schopni dosáhnout stabilních výnosů v případě kolísání některého z trhů. Fond kvalifikovaných investorů r2p invest SICAV, a.s. byl založen v roce 2018 společností SNAPCORE a.s. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, a.s.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření

smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.