Ověřte si, zda nemáte peníze v kuponové privatizaci | E15.cz

Možná jste bohatší, než si myslíte. V Česku je skoro 200 tisíc lidí, kterým patří akcie a mají nároky na dividendy. Většinou o tom ale neví. Jsou to pozůstatky kuponové privatizace. Mnohdy měli knížku lidé, kteří již zemřeli a jejich příbuzní tak o ní neví. Právě pro ně je tu služba Zapomenuté miliardy.

Zapomenuté miliardy

Tato služba vám umožní zjistit, zda nemáte na nějaké peníze z privatizace nárok. Letos na podzim to bude 30 let, kdy kuponová privatizace spatřila světlo světa. Během ní změnily majitele tisíce firem. Přerozdělování obrovského množství majetku z rukou státu do soukromého vlastnictví se v 90. letech zúčastnily miliony Čechů a Slováků. Většina z těchto lidí už svoje investice uzavřela. V evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů však stále zůstává přibližně 750 tisíc nezařazených majetkových účtů, na něž jejich vlastníci zapomněli.

„Hodnotné akcie obsahuje jen menší část z nich, stále se ale jedná až o 200 tisíc majetkových účtů. Přibližně třetina z tohoto počtu je vedená na vlastníky, kteří už nežijí. I po jejich odečtení je ale řeč o skoro 100 tisících lidí, kterým patří majetek, o němž nemají mnohdy ani tušení,” popisuje Daniel Surmař, zakladatel fintech startupu Zapomenuté miliardy.

Většina zapomenutého majetku patří seniorům

Přestože většina ze zapomenutých peněz patří seniorům, mohou jim jejich děti či vnuci pomoci s ověřením nároků. A to na adrese www.zapomenutemiliardy.cz. Není nutné znát nic z historie privatizace. „S hledáním kuponové knížky si nikdo nemusí lámat hlavu. Celá naše služba je online a plně bezplatná až do chvíle, než případně objevíme hodnotné akcie. Lidé se tak nemusí bát, že by od nás odešli se ztrátou,” říká Surmař. Službu ale mohou využít i dědicové, kteří se chtějí ujistit, zda na nějaké akcie nemají nárok.

Nálezné za akcie a pohledávky lidé podle pravidel služby uhradí až ve chvíli, kdy obdrží férovou nabídku na odkup. Pokud se žádný hodnotný majetek nenajde, je pro klienta celý proces bezplatný.

Tato služba bude fungovat do října tohoto roku. Po tomto datu dojde k nenávratnému promlčení více než jedné miliardy korun.