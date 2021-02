Přehledně: Jak obchodovat na burze? | E15.cz

Podle všeho je burzovní obchodování jednoduché jako facka a může se do něj pustit každý. Popravdě je to skutečně tak, ale nic není černobílé. Hned na úvod podotýkáme, že jde o vysoce rizikovou investici a většina obchodníků končí se ztrátou. Proto byste měli riskovat pouze kapitál, o který si můžete dovolit přijít. A jak tedy začít? Základní souvislosti jsme pro vás sepsali do tohoto praktického průvodce.

Jak burza funguje a s čím se na ní obchoduje?

Než se do obchodování pustíte, seznamte se blíže alespoň se základním fungováním burzy. O co na ní jde a s jakými investiční instrumenty můžete obchodovat?

Burza je místo, na kterém je umožněno investorům obchodovat s investičními nástroji v podobě cenných papírů (akcií), ale také dluhopisů, opcí, investičních certifikátů, ETF fondů či futures kontraktů na komodity. V tomto článku se budeme držet akcií, nicméně princip obchodování je prakticky identický pro všechny instrumenty.

Mezi největší světové burzy patří americké New York Stock Exchange (neboli Wall Street) a NASDAQ a evropské London Stock Exchange, Deutsche Börse, NASDAQ Nordic, SIX Swiss Exchange a EURONEXT. Z asijských burz stojí za zmínku Shanghai Stock Exchange, Japan Exchange Group, Honk Kong Stock Exchage a Schenzen Stock Exchange.

Proč firmy na burzu vstupují? Důvod je prostý. Je to pro ně příležitost, jak získat peníze pro další rozvoj. Nabízejí emise cenných papírů investorům, kteří doufají v jejich budoucí růst. Naprostou většinu účastníků akciového trhu tvoří obchodníci. V praxi to znamená, že např. akcie firmy Netflix nekoupíte přímo od Netflixu, ale od jiného tradera.

Jak vám mohu akcie vydělat a co určuje jejich hodnotu?

Jakmile zakoupíte akcie, stáváte se majitelem určitého podílu dané firmy. S tím souvisí i určitá práva, například hlasovací, které drobný investor nevyužije. Ale jsou zde dividendy – peněžitá plnění vyplácená dle rozhodnutí valné hromady. Pokud se společnosti daří, mohou se nejvyšší představitelé společnosti rozhodnout pro výplatu.

Pro obchodníky je mnohem zajímavější je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie. Cenotvorbu ovlivňuje několik faktorů v popředí s vnímáním její aktuální tržní hodnoty. Ta jde ruku v ruce s výkonem firmy – když se jí daří, hodnota akcií roste. Ale to je pouze zjednodušený výklad, mnohé společnosti spoléhají na dobré renomé a charisma svých představitelů, kteří se o světlé budoucnosti snaží investory přesvědčit. Příkladem budiž TESLA a její CEO Elon Musk. Investoři tomuto vizionáři věří, že jeho firma v budoucnu poroste a prodej elektromobilů výrazně stoupne.

Z výše uvedeného vyplývá, že by se do obchodování neměl pouštět někdo, kdo danému segmentu příliš nerozumí. Potenciální investor by si měl být vědom toho, že nákup a prodej akcií bez povědomí o problematice oborů firem, do jejichž cenných papírů se chystá investovat, je jako ruleta.

Jak tedy začít?

Na burze můžete obchodovat prostřednictvím některého z brokerů. Váš vstup do světa tradingu tedy začíná výběrem platformy – tento krok nepodceňujte a rozhodněte se na základě porovnání parametrů všech dostupných brokerských účtů. Vyberete si spolehlivého partnera, který vám dá zajímavý vstupní bonus a současně umožní otestování obchodování prostřednictvím bezplatného demo účtu.

Obchodováním na demo účtu si nejenže osvojíte rozhraní dané platformy, ale především vyzkoušíte tradingové strategie. A pak už se jen rozhodnete, kolik (a jestli vůbec) investujete do reálných akcií.