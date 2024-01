Stále více Čechů realizuje své plány pomocí pasivního investování

Investování dnes už není jen pro vyvolené, kteří disponují nadstandardními znalostmi trhu nebo velkým kapitálem. Dostupnost investic je v současnosti na nejvyšší úrovni v historii, a díky nástrojům tzv. pasivního investování se do nich může pustit každý i s minimem vstupních prostředků.

Aktuální hrozby v podobě vysoké inflace či nedůvěry ve stát a jeho schopnost zajistit svým občanům důstojné dožití v důchodu vedou čí dál více lidí k tzv. pasivnímu investování. Hlavním nástrojem jsou přitom tzv. ETF (Exchange-Traded Fund), tedy burzovně obchodované fondy obsahující různé instrumenty, např. akcie, dluhopisy nebo komodity. Nákupem i jednoho fondu tak můžete investovat do vybraného odvětví, indexu nebo regionu.

Díky tomu jsou ETF ideálním nástrojem pro stabilní a dlouhodobé investice a jejich popularita prudce roste. Tento trend je patrný i v Česku. Mezi tuzemskými klienty společnosti XTB (globální fintech nabízející online platformu pro investování a mobilní aplikaci) se počet investorů do ETF od roku 2021 více než zdvojnásobil a dosáhl podílu 42 % mezi všemi formami investic, jež společnost poskytuje. Současně více než 31 % investorů v Česku začíná svou investiční cestu právě s touto třídou aktiv.

ETF a pasivní investování má také podporu mezi odbornou veřejností, kde převládá názor, že pasivní investování skrze ETF je pro běžného člověka nejlepší volbou. Věhlasný americký investor Warren Buffett v jednom ze svých rozhovorů řekl, že kdyby pro něj nebylo investování a hledání informací o firmách a jejich akciích takovou vášní, pravděpodobně by jen pasivně investoval do ETF na nejznámější index S&P 500 a nepřečetl by si jediný finančně orientovaný titulek v novinách.

Rostoucí potenciál ETF mohou nyní čeští investoři využít přímo v mobilní aplikaci XTB pomocí Investičních plánů, které jsou snadno použitelným nástrojem pro pasivní investování úspor. Toto řešení umožňuje nastavit si Investiční plány výběrem ETF, o které má investor zájem. Lze také libovolně nastavit procentní podíl jednotlivých investic a flexibilně je spravovat. V rámci Investičních plánů mohou mít investoři až 10 různých plánů (portfolií) složených z různých ETF.

Plány se dají pohodlně doplňovat a upravovat přímo v aplikaci. Rovněž je možné nastavit opakované platby. Další peníze se tak investují automaticky podle preferencí, které lze samozřejmě kdykoliv dále upravit podle aktuálních potřeb a investičních cílů. Tím nemusí být zrovna odchod do důchodu, ale třeba nový produkt, jehož uvedení na trh investor vyhlíží.

„V ETF a pasivním investování je obrovský potenciál, protože se jedná o silnou investiční možnost, jak vytvořit diverzifikované portfolio bez nutnosti ručního výběru jednotlivých nástrojů. Investiční plány dělají pasivní investování ještě jednodušší a intuitivnější, což může znamenat další rozmach této třídy aktiv na tuzemském trhu,” říká David Šnajdr, ředitel české pobočky XTB.

V roce 2023 si pasivní investoři v České republice vybírali především indexové ETF (založené na indexech S&P 500, MSCI World a NASDAQ 100), následované ETF, které reprezentují výkonnost společností s vysokým hodnocením v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). V TOP 5 byly také ETF s expozicí na největší technologické společnosti.