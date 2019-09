Stručný průvodce investováním | E15.cz

Prvním krokem by mělo být zmapování současného majetku. Obvykle za investici nepovažujeme nemovitosti, které používáme k bydlení, a věci denní potřeby. Odpovídá ale rozložení vašeho majetku tomu, jak byste měli investovat?

Ideální rozložení majetku mezi jednotlivé druhy investic má být tím konzervativnější, čím méně jste otevřeni riziku, a čím dříve budete investované peníze zase potřebovat. Zvažte konzultaci s profesionálem. Ale pozor, většina poradců jsou pouze prodavači předražených fondů a rizikových dluhopisů. Poznáte je lehce – nechtějí od vás za svou práci platit.

Pak porovnejte toto ideální rozložení investic se současným stavem. Pravděpodobně budete mít v některých třídách investic víc peněz, než je zdrávo, a jinde zase málo nebo vůbec. Některé investice tedy prodáte a jiné nakoupíte.

Ale pozor na poplatky! Žijeme v době nízkých výnosů, takže odevzdat bance, brokerovi či poradci jedno procento ročně může oddálit váš odchod do důchodu o několik let. Konzultujete-li s profesionálem, měl by umět investiční náklady uhlídat.

Posledním krokem investičního procesu je vytvoření přehledu rozložení celého majetku v bankách, fondech, nemovitostech a cenných papírech, abyste mohli pravidelně sledovat, jak se vyvíjí jeho hodnota.

Jednotlivým tématům se budeme věnovat každý týden. Čekají nás témata jako alokace aktiv, akcie, dluhopisy či alternativní investice a komodity.

Autor je partnerem ve společnosti EnCor Wealth Management.