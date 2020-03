Trhy jsou volatilní: Nabízí se možnost levně nakoupit | E15.cz

Mnoho investorů dostalo v posledních dnech e-mailem zprávu od správců svých fondů o více než desetiprocentním poklesu hodnoty jejich zainvestovaného majetku. Podle odborníků však není na místě klesat na mysli. Totiž, žádná krize netrvá věčně.

Tip: Jak výhodně investovat? Poradíme

„Na sčítání škod způsobené onemocněním Covid-19 bych se ale i přesto podíval až s odstupem času. Myslím, že v tomto případě hraje významnou roli čas. Jak rychle se podaří zastavit šíření nemoci. Zda se podaří vymyslet účinný lék, který se rychle dostane do distribuce a podobně,“ vysvětluje investiční specialista skupiny Partners Marcel Vanduch.

Podle něj platí, že budou-li přicházet i pozitivní zprávy, mohou se trhy poměrně rychle vrátit na pozitivní vlnu. To může být podle něj velice rychle, stejně jako to může i trvat delší čas, pokud se bude potírání nemoci Covid-19 prodlužovat. I tak to ale není poprvé, kdy trhy svírá nejistota a mnoho investorů nedokáže dohlédnout, co se bude dít příští týden nebo měsíc. Poučení z minulosti je však poměrně jednoznačné. Vždy, když akcie klesaly o více jak 15 procent, přišlo v následujících měsících rychlé zotavení od tehdejšího dna.

Možnost levně nakoupit

Jakkoliv současná situace na finančních trzích příliš důvodů k optimismu nedává, přesto se v ní dají najít i pozitiva. To znamená, že právě teď by se měl každý investor, který má volné peníze, zamyslet nad tím, zda není ta spravá chvíle zainvestovat více peněz do svého portfolia.

„V případě, že se na investování díváte dlouhodobým pohledem tak nyní tu máme velice zajímavý prostor pro pravděpodobně levné nákupy,“ potvrzuje správnost úvahy Marcel Vanduch.

Zároveň ale i varuje před unáhlenými nákupy. To znamená před nákupy bez diverzifikace investice, rozložení rizika, případně rozmělnění rizika.

„Nemělo by se třeba stát, že konzervativní klient nakoupí za většinu prostředků akciové portfolio. Vždy bych upřednostňoval kvalitní diverzifikaci dle investičních horizontů a rizikového profilu investora. To znamená, že v současné situaci bych akciovou složku maximálně lehce nadvážil,“ vysvětluje.

Co říkají statistiky

Proč se nebát investovat i v době celosvětové pandemie, dokládají i statistiky. Ty říkají, že v 75 procentech případů se trhy, konkrétně americký akciový trh (index S&P 500), dokázaly ze svých ztrát vždy úplně dostat velice rychle. V těch zbylých 25 procentech případů došlo k nápravě o něco později, ale v horizontu pěti let byly všechny propady překonané.

Podle investičních analytiků se vždy sluší uvést, že vývoj v minulosti (ve smyslu rychlého zotavení finančních trhů) nemusí být vždy spolehlivým ukazatelem pro budoucí vývoj a výkonnost. I přesto lze ale uvést, že průměrný roční výnos následující po poklesech o více než 15 procent je 55 procent. Nebo, že za posledních 90 let došlo na americkém akciovém trhu celkem k 41 propadům o více jak 15 procent, přičemž v 31 případech se trhům podařilo zotavit ze ztrát do jednoho roku.