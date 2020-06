Ukládání peněz do zlatých mincí má smysl – cena zlata roste | E15.cz

Nejsou zlaté mince jako zlaté mince. Jedny mají spíše numismatickou hodnotu. Ta dokáže vzrůst i nad cenu zlata, ze kterého jsou. Je to však záležitost velice dlouholetá a zisk z ní budou mít často až další generace. Navíc to znamená vyznat se v numismatice a věnovat se tomuto hobby. Existují však i investiční mince. U nich se zisk obecně předpokládá už za sedm let. Koronavirová krize však ukázala, že může přijít i obratem.