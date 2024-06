Vybíráte brokera? Nulové poplatky často nemusí být nejvýhodnější varianta!

Když investoři vybírají toho pravého partnera pro své investice, velkou roli hraje výše poplatků. Na trhu se lze setkat se širokou nabídkou. Budete s nulovými poplatky skutečně obchodovat „zadarmo“ nebo se vyplatí zvolit nabídku brokera s poplatky? Zeptali jsme se CEO obchodníka s cennými papíry Mercurius Pro o.c.p., a.s., Ing. Jakuba Šrolera.

Je zcela jasné, že žádná z firem neposkytuje své služby, čas a know-how zdarma. Pokud to však nejsou poplatky ze strany klientů, z čeho brokeři svůj příjem generují? Většinou z úroků z držení hotovosti, poskytnutých úvěrů, půjčování akcií na short selling či platby za tok objednávek. A jsou to právě zmíněné platby za tok objednávek (Payments for Order Flow), které mohou mít na klienta dopad.

Pokud investor zadá objednávku nákupu či prodeje akcií, broker ji předá na tradiční burzu nebo k market makerovi (třetí mimoburzovní strana, kde se setkává nabídka a poptávka). V případě, že se jedná o market makera, který platí za tok objednávek, broker obdrží provizi.

Market maker si následně strhne mikro poplatek od poptávajícího i prodávajícího (prodávající prodá o trochu levněji a kupující koupí dráž), tzv. spread, který tvoří příjem market makera a zároveň z něj vyplácí provizi brokerům. Tento poplatek klient často ani nepostřehne, je totiž součástí celkové ceny.

Díky tomu se může stát, že brokeři, kteří vytváří zisk převážně z těchto provizí, mohou upřednostnit vlastní zájem před zájmem klienta. Objednávky budou směřovat k market makerovi, který nabídne vyšší provizi, místo na platformy s nejlepší nabídkou.

Dalším bodem, který je třeba vzít v potaz je, zda broker obchoduje s reálnými akciemi nebo s CFD. Rozdíl je zejména v tom, že brokeři obchodující s reálnými akciemi mohou nabídnout investorům přímý vlastnický podíl ve firmách, což je dlouhodobě stabilnější investiční strategie než spekulativní obchodování s CFD. Obchody s reálnými akciemi mají také menší likviditní riziko a transparentnější obchodní podmínky. Mínusem však jsou vyšší náklady a poplatky.

V porovnání s tím jsou „levnější“ CFD obchody výrazně rizikovější. CFD obchody se obvykle zakládají na spekulaci o cenovém pohybu aktiv, jako jsou akcie, komodity, měny nebo indexy. Díky jejich spekulativnosti je míra rizika skutečně vysoká.

Velice důležitým aspektem pro výběr brokera, ovlivňující výši poplatků je rozsah, a především kvalita služeb a obchodní infrastruktury, kterou daný broker nabízí.

Například Mercurius Pro o.c.p., a.s., poskytuje zákaznický servis a služby makléře i klientům s minimálními vklady. Specialisté zodpoví klientům veškeré dotazy, v případě zájmu sestaví investiční portfolio a poskytnou potřebnou asistenci u všech kroků investičního procesu. To je velmi vítané a mnohdy i potřebné zejména u začínajících investorů. Klienti získají přístup k daty podloženým informacím a profesionálnímu know-how analytiků, na základě kterých, mohou činit informovaná rozhodnutí.

Ing. Jakub Šroler, CEO Mercurius Pro, o.c.p., a.s. | Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

Tyto služby u brokerů s nulovými poplatky v standardní nabídce obvykle nenaleznete a drobní investoři jsou tak ve své podstatě odkázání „sami na sebe“.

U některých firem získáte makléře „k ruce“ například až při investici v řádu milionů.

Pokud se právě rozhodujete, který broker je pro vás „ten pravý“. Nevycházejte pouze z výše poplatků, ale berte v potaz i související skryté poplatky a náklady. Zvažte také, jaké služby a míru podpory (asistence, poradenství) od brokera očekáváte. Proveďte si důkladný průzkum a více, než na nulové poplatky se zaměřte na kvalitu služeb a transparentnost daného brokera.

