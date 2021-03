Jaké základní produkty nabízí Bohemia Energy | E15.cz

Proto Bohemia Energy na základě výsledků testování nejčastějších způsobů nákupu energie (postupné fixace) za uplynulých deset let vytvořila tři základní produktové řady, které zákazníkům zajišťují dlouhodobě stabilní a výhodnou cenu.

Energie A++ je produktem s takzvanými dynamickými cenami. Cena zákazníka přesně kopíruje aktuální cenu komodity na trhu s dodávkou na další den. „Nabídka je přímo oslnivá v období poklesu burzovních cen, jako byl například loňský rok. Ale na několikaleté historii jsme si ověřili, že i v období růstu cen jsou na tom zákazníci Energie A++ stále velmi dobře,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Tento produkt je v desetileté historii cenově nejlepší a zároveň je vstupem do nové éry energetiky. Jako jediný má totiž pro každou hodinu jinou cenu. Ta je stanovena den před dodávkou na denním trhu podle skutečné nabídky a poptávky. To jednak předurčuje férovost ceny a zároveň umožňuje podle ceny aktivně řídit spotřebu v domácnosti.

RELAX je produkt, který je tím nejlepším řešením postupné fixace na dlouhodobém trhu s garancí pevné neměnné ceny v kalendářním roce. Je tak vhodnější pro konzervativnější zákazníky. „Všichni z běžného života víme, že pokud máme na něco důležitého jen jeden pokus, je to stresující a nemusí se to vždy podařit. Ale když je těch pokusů asi 250, obavy jsou rázem pryč. Proto se nákup energií tímto způsobem řadě spotřebitelů velmi líbí,“ vysvětluje Libor Holub. S RELAXem se tedy není třeba obávat náhlých výkyvů cen během roku ani hlídat, zda se do cen promítne případné zlevnění na velkoobchodním trhu.

Cena komodity se stanovuje vždy k 1. lednu na celý kalendářní rok, a to přesně podle toho, jak se meziročně změnila na velkoobchodním trhu. K nákupním cenám se pak přičte cena za službu obchodu.

KOMBI je produkt, který si v sobě nese půlku výhody produktu RELAX a půlku výhody produktu Energie A++. „Pokud jste na vážkách, zda zvolit RELAX nebo Energii A++, pak zvolte produkt KOMBI. Získáte tak výhodu dynamických cen ruku v ruce s konzervativnějším nákupem energií,“ uvádí Libor Holub.

Vedle řešení s postupnou fixací ceny nabízí Bohemia Energy také produkt pro jednorázovou fixaci ceny, NAJISTO (12, 24, 36). Jak z názvu vyplývá, s tímto produktem si lze fixovat ceny na jeden až tři roky. Cena za služby obchodníkovi je již zahrnuta ve fixní ceně a stálém platu.

Posledním, ne však z pohledu atraktivity, je produkt Garance měsíce. Jeho ceníková cena kopíruje cenu produktů dominantních dodavatelů a to proto, abychom mohli transparentně poskytovat trvalou slevu ve výši jednoho měsíce zdarma. S Garancí měsíce tedy získáte slevu ve výši 8,4 % jak na komoditu, tak na stálý měsíční plat.

Dobrá rada na závěr

Jestliže nejste odborníkem anebo se o trh energetických komodit aktivně nezajímáte, nespekulujte a vyberte si jeden z nabízených produktů, který je vám osobně nejvíce sympatický. U tohoto způsobu pak zůstaňte a neměňte jej. Přeskakování bez znalostí se zpravidla nevyplatí.