Jihočeskou biofarmu ocenili v Bruselu jako druhou firmu v historii Česka | E15.cz

ZDROJ: Generali Česká pojišťovna a.s.

V soutěži SME EnterPRIZE jsou oceňovány malé a střední firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Do národního kola soutěže, které pořádá Generali Česká pojišťovna, se letos přihlásilo bezmála 90 firem z celého Česka, které se odbornou porotu snažily oslovit svými udržitelnými obchodními modely, inovacemi nebo udržitelným podnikáním.

Jednou z trojice oceněných firem byly Sady Sv. Prokopa, biofarma působící v jihočeském Temelíně. Revitalizované historické jablečné sady hospodaří s důrazem na zachování a rozšíření biodiverzity a v následném procesu zpracování a nabídky produktů aplikují ohleduplné a udržitelné postupy. Ekologické zemědělství ve společnosti propojují se sociální složkou. Třetinu pracovních úvazků tvoří osoby se znevýhodněním.

„Tým kolem Sadů svatého Prokopa nás zaujal svou energií a zápalem pro věc. Moderní ekologickou produkci v sadech propojili se sociální prací do ojedinělého příkladu sociálního zemědělství u nás. Jejich podnikání je jasně ukotveno v regionu, a přesto mají i ambiciózní plány na rozšíření. Myslí taky na vzdělávání a osvětu a jejich práce si rozhodně zaslouží ocenit,“ zdůvodnila umístění biofarmy předsedkyně odborné poroty soutěže Helena Továrková.

Toto propojení ekologického zemědělství a sociální práce se rozhodla ocenit i mezinárodní porota soutěže SME EnterPRIZE, která z 6600 soutěžících z 9 zemí Evropy vybrala devět těch, kterým udělila titul Hrdina udržitelnosti. Lucia Silva, manažerka skupiny Generali pro udržitelnost a sociální odpovědnost komentovala letošní ročník: „Pro vybudování inkluzivnější a zelenější budoucnosti budou malé a střední podniky zásadní. Jako odpovědný pojistitel se Generali aktivně podílí na podpoře udržitelného přechodu a SME EnterPRIZE je naší vlajkovou lodí k dosažení tohoto cíle. Společnosti, které jsme ocenili, jsou zářnými příklady, které ukazují, že existuje způsob podnikání, který může přispět ke komerčnímu úspěchu a zároveň být lepší pro životní prostředí a komunitu. Dělají správnou věc tím, že dělají dobro."

Další národní kolo soutěže v přípravě

Už nyní se připravuje třetí národní kolo soutěže SME EnterPRIZE, do kterého se můžou hlásit firmy s až 250 zaměstnanci, které podnikají s ohledem na udržitelnost. Přihlašování do soutěže bude možné od 1. ledna, a to přes formulář na webu soutěže.

Přihlášky do soutěže posoudí odborná porota složená s expertů na udržitelnost, ekologii a podnikání. Desítka nejlepších firem bude oceněná na slavnostním galavečeru, tři nejlepší pak kromě jiného obdrží finanční výhru či mediální podporu pro své podnikání.

Součástí soutěže jsou i networkingové akce, přičemž ta největší, v Bruselu, je otevřena jednomu z trojice finalistů národního kola soutěže. Toho vybere mezinárodní odborná porota. Letos to byly Sady Sv. Prokopa, v loňském roce tuto možnost a ocenění Hrdina udržitelnosti získala firma CleverFarm, která v prvním ročníku českého kola soutěže SME EnterPRIZE získala první místo.