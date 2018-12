„A kde bydlí Ježíšek?“ Jistě nevíme, ale dílnu má v Číně. Americký Santa vyrábí i u nás | E15.cz

Všichni to známe, buď jsme se před lety sami ptali, nebo dnes zodpovídáme ty stejné otázky v roli rodičů. Kde bydlí Ježíšek bohužel nevíme, ale zato víme, kde vyrábí hračky.

Statistika Eurostatu říká, že drtivá většina hraček (86 procent), které jsou dováženy do zemí EU, pochází z Číny. V roce 2017 to byly hračky v hodnotě 7,4 bilionu eur, tedy téměř 200 miliard korun.

