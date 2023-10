Balíkovna České pošty doručí zásilky i domů. Prohlédněte si ceník | e15.cz

Česká pošta rozšířila svou službu Balíkovna o možnost doručení balíku na adresu. Dosud bylo možné balíky posílat jen do zhruba 7500 výdejních míst, umístěných na poštách, u externích partnerů nebo ve výdejních boxech. Pošta to dnes oznámila v tiskové zprávě. Na adresu dosud doručovala pošta v rámci jiných služeb, například Balík do ruky.