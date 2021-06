Benzin v uplynulém týdnu opět mírně zdražil, cena nafty stagnuje | E15.cz

Benzin u čerpacích stanic v Česku v uplynulém týdnu opět mírně zdražil, cena nafty se téměř nezměnila. Natural 95 stál ve středu průměrně 32,16 koruny za litr, o čtyři haléře víc než o týden dřív. Průměrná cena nafty klesla o haléř na 29,92 koruny za litr. Nejvíc si účtují čerpací stanice v Praze. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků ceny pohonných hmot v Česku dále porostou.

"V nejbližších dvou týdnech očekáváme růst cen benzinu i nafty o 20 až 30 haléřů. Důvodem je opětovné zdražování ropy na světových trzích. Cena ropy Brent vystoupila na 71 dolarů za barel a atakuje letošní maximum," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy lze před letošní prázdninovou sezonou očekávat další zdražování pohonných hmot v ČR, a to až k úrovni 33 korun za litr benzinu a 31 korun za litr nafty. "Důvodem je pokračující zotavování globální ekonomiky při stále citelně tlumené těžbě kartelu OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem. Ceny ropy by se tak v létě měly pohybovat v pásmu od 70 do 80 dolarů za barel, což ve spojení s vyhlíženým mírným oslabením koruny vůči dolaru povede k výše uvedenému cenovému vývoji u českých čerpacích stanic," uvedl Kovanda.

Pohonné hmoty postupně zdražují od poloviny letošního ledna, kdy stál litr Naturalu 95 méně než 28 korun a nafty kolem 27,20 koruny. Natural 95 je nyní nejdražší od konce loňského ledna, za naftu motoristé naposledy platili víc v polovině loňského března. Před rokem řidiči za litr Naturalu 95 platili téměř o šest korun méně, u nafty byla cena nižší skoro o čtyři koruny.

Nejméně se nyní za benzin platí v Ústeckém kraji, za litr v průměru 31,76 koruny za litr. Pod 32 korunami je průměrná cena ještě v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. Nafta stojí nejméně shodně v Jihočeském a Ústeckém kraji, v průměru 29,56 koruny za litr. Nejdražší zůstává Praha, kde je u čerpacích stanic Natural 95 průměrně za 32,77 koruny za litr a nafta za 30,48 koruny za litr.

Tomčiak uvedl, že při cestách do oblíbených přímořských destinací se pak vyplatí natankovat doma, případně v Rakousku, kde jsou srovnatelné ceny. "Benzin je celkem levný i ve Slovinsku. V Itálii jsou ceny vyšší až o osm korun za litr, v Chorvatsku jsou ceny vyšší o tři až čtyři koruny za litr," dodal.