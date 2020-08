Ceny dovolených jsou podle CK na úrovni loňského roku | E15.cz

Zástupci CK tak reagovali na čtvrteční informace Českého statistického úřadu, že inflace v červenci zrychlila z červnových 3,3 na 3,4 procenta, přičemž meziměsíční vývoj ovlivnilo podle statistiků především zvýšení sezonních cen dovolených s komplexními službami o více než 23 procent.

Podle jednatele CK Travel Family Ivana Lackoviče jde o ´optický klam´. "V červnu se zájezdy prodávaly za mimosezonní ceny, prodejci k nim kvůli oživení cestování po nouzovém stavu přidali slevy navíc," řekl Lackovič.

"Měsíční srovnání cen v červnu a červenci může budit dojem, že cena zájezdů rostla, ale není tomu tak," dodal Lackovič. V červnu se podle něj pobyty prodávají s mimosezonní vyšší slevou než v hlavní sezoně, kterou je červenec a srpen. V červnu podle něj kvůli šířícímu se koronaviru a nejasným podmínkám pro cestování do zahraničí cestovní kanceláře zaznamenaly minimální prodeje.

Evropská komise umožní zvýšení objemu lázeňských voucherů

Lidé podle Lackoviče s nákupem dovolené čekali do poslední chvíle. Cestovní kanceláře se tak rozhodly podpořit prodej přidáním k mimosezonním cenám další slevy. "Tato sezona je kvůli pandemii z pohledu srovnávání a vývoje celá pokřivená a je potřeba jednotlivá čísla brát s rezervou a v kontextu dění, myšleno hlavně opatření, která výrazně omezila možnosti cestování a samotné prodeje zájezdů," dodal Lackovič.

Z důvodu zamezení šíření nového typu koronaviru vláda od 14. března zakázala cesty do 15 zemí světa, od 16. března začal platit zákaz vycestování kamkoliv do zahraničí. Nouzový stav v ČR platil do 17. května. Do většiny evropských zemí mohli Češi začít cestovat od 15. června.