Česká auta jsou pátá nejstarší v Evropě | E15.cz

Česká osobní auta loni opět zestárla, na průměrných 15,27 let. Tuzemský vozový park je tak pátý nejstarší v Evropě, předhání nás sousední Slovensko, ale také Maďaři, Poláci a Litevci. Vyplývá to z posledních dat Svazu dovozců automobilů a Evropské asociace výrobců vozů (ACEA). Výrazný podíl na tom má také skladba dovážených ojetin, z nichž je více než polovina (54 procent) starších 10 let a téměř čtvrtina (23,5 procenta) starších 15 let.