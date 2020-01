dTest radí, jak reklamovat vadný dárek | E15.cz

Dostali jste dárek, u kterého se projevila nějaká vada? Kdo jej může reklamovat, vy nebo darující? Na reklamaci je sice čas dva roky, jestliže je ale s výrobkem problém, je lepší ho řešit hned. Jinak by prodejce vašemu požadavku nemusel vyhovět.

Dárek má vadu: Kdo jej může reklamovat, darující nebo odarovaný?

Pravidla reklamací v kamenných obchodech a e-shopech jsou stejná. dTest radí, co je dobré vědět a na co si dát pozor, co můžete po prodejci žádat.

Co se děje při darování z pohledu práva

Pokud někomu dáte dárek, převádí se na něj vlastnická práva. Na vztahu prodávajícího a kupujícího se ale nic nemění. Veškerá oprávnění vůči obchodníkovi tak zůstávají na tom, kdo dárek koupil.

„Reklamovat tedy může v podstatě pouze původní kupující, ledaže by obdarovanému postoupil svá práva, což se prakticky neděje. Většinou obchodníci tuto záležitost moc neřeší, pokud se prokážete účtenkou či kupním dokladem. Vyhovět vám však nemusí, proto na to raději myslete,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Reklamace není x 14 denní lhůta

Zboží jde samozřejmě vrátit do 14 dnů bez udání důvodu. Jiné je to v případě reklamace, kterou můžete provést v průběhu 24 měsíců, jestliže se u produktu vyskytla vada. V případě, že zjistíte problém, je ale důležité s reklamací neotálet.

„V prvních šesti měsících totiž máte silnější postavení – projeví-li se v této době na zboží vada, má se za to, že existovala, už když jste věc zakoupili. Jinými slovy je na podnikateli, aby prokázal bezvadnost zboží, pokud dojde ke sporu. Reklamovat samozřejmě můžete i po půl roce, nicméně bude na vás, abyste prokázali, že jste vadu nezpůsobili sami,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Jaký bude postup prodejce

Prodejce má na vyřízení reklamace 30 kalendářních dní. Poté vás o rozhodnutí o reklamaci musí informovat. Pokud jde vše dobře, prodejce vadu uzná. Musí ji opravit, dát vám slevu nebo můžete žádat o dodání nového výrobku.

„Pokud vadu nelze odstranit výše uvedenými způsoby nebo pokud není možné věc používat kvůli opakovanému výskytu vady po opravě či pro větší počet vad najednou, můžete i odstoupit od smlouvy. Veškeré náklady oprávněné reklamace nese vždy prodávající, ať je vyřízena jakkoliv,“ uvádí Hekšová.

Když reklamace neprojde

Ne vždy však s reklamací uspějete, nezřídka ji prodejce zamítne jako neoprávněnou. To může být buď tím, že žádnou vadu nezjistil – projevila se pouze vám, nahodile, a věc je nyní v pořádku; nebo vadu zjistil, ale nenese za ni odpovědnost. To musí písemně zdůvodnit, vy se poté můžete bránit znaleckým posudkem.