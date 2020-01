Equa bank spouští službu Apple Pay | E15.cz

Prostřednictvím Apple Pay je možné platit bezkontaktně v obchodech, při nákupu na internetu či prostřednictvím aplikací a bezkontaktně vybírat z bankomatů, které tuto službu podporují.

Při placení přes Apple Paay stačí pouze přiblížit telefon nebo chytré hodinky Apple a ověřit platbu otiskem prstu, PINem nebo pomocí Face ID.

„Podle průzkumů Mastercard v současnosti platí mobilním telefonem téměř dvacet procent Čechů, přitom z lidí do 50 let dokonce téměř jedna třetina. Z hlediska zemí střední a východní Evropy je Česká republika na špičce co do počtu plateb za měsíc. Rozšiřování mobilních plateb usnadňuje i fakt, že téměř všechny platební karty jsou bezkontaktní,“ uvedl Luděk Slouka, ředitel rozvoje produktů a inovací Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.